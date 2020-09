L’iPhone 12 finalement attendu pour la mi-octobre ?

Dire que l'iPhone 12 est très attendu est un doux euphémisme. Avec cette année très particulière sur fond de crise sanitaire, notamment, tous les plannings ont été bouleversés. La sortie de l'iPhone 12 se précise pourtant.

En juillet dernier, Apple confirmait que la sortie de son iPhone 12 serait reportée de quelques semaines. Cela étant dit, malgré l’annonce de ce report, la firme de Cupertino ne donnait aucune date pour l’événement. Il semble aujourd’hui que nous ayons une idée un peu plus précise, tout du moins si l’on en croit un rapport de Macotakara qui cite une information en provenance de fournisseurs chinois.

L’iPhone 12 lancé à la mi-octobre ?

Selon le rapport en question, déjà très nombreux sur le sujet de l’iPhone 12, cette nouvelle génération de smartphones à la pomme sera lancée durant la seconde moitié du mois d’octobre. Nous avions déjà entendu parler d’un lancement en octobre, sans plus de précision. Aujourd’hui, grâce à ce nouveau rapport, il semblerait donc que la fenêtre de lancement puisse être quelque peu réduite. Bien que nous n’ayons toujours pas de date précise, malheureusement.

C’est ce qu’annonce un énième rapport de Macotakara

Malgré l’absence de date à cocher dans le calendrier, il y a de quoi être impatient par cet événement. Apple a de nombreux produits dans ses cartons, produits qui n’ont pas été annoncés officiellement. Parmi ceux-ci, on citera par exemple l’Apple Watch Series 6, de nouveaux iPad et plusieurs rumeurs rapportent même que la la marque à la pomme aurait prévu de dévoiler ses accessoires AirTags, lesquels font parler d’eux depuis assez longtemps maintenant. Et tout ce joli petit monde pourrait être officialisé en même temps que l’iPhone 12 à la mi-octobre donc.

Ce rapport est à prendre avec des pincettes, comme à l’accoutumée, bien sûr, mais nous sommes déjà désormais en septembre et nous n’avons toujours aucune nouvelle officielle de la part d’Apple. Il faut admettre que l’on se dirige effectivement tout droit vers un lancement en octobre. Quand précisément ? Patience ! Nous ne manquerons pas en tous les cas de couvrir l’événement.