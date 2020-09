L’iPhone 12 de base pourrait être baptisé iPhone 12 mini

Si l'on sait que Apple présentera plusieurs variantes d'iPhone 12, très probablement dans le courant du mois d'octobre, la nomenclature de ces appareils reste encore assez floue. Apple restera-t-il dans ses habitudes ? Y aura-t-il du changement ?

Si les rumeurs sont avérées, Apple devrait lancer pas moins de quatre nouveaux iPhone durant son événement dédié, qui devrait avoir lieu dans le courant du mois d’octobre. Étant donné que ces quatre modèles appartiendront tous à la gamme iPhone 12, une certaine confusion pourrait vite s’installer dans le nommage de chacun d’entre eux. Aujourd’hui, il semblerait que nous y voyions un peu plus clair.

Le modèle de base de l’iPhone 12 serait un iPhone 12 mini

Selon le leakster généralement très bien informé @Lovetodream, il semblerait que le modèle de base de cet iPhone 12 soit en fait baptisé iPhone 12 mini. Apple a déjà utilisé le nom “mini” pour certains appareils par le passé, comme l’iPad ou le Mac mini. Autrement dit, un tel nommage ne serait pas vraiment une surprise pour un appareil de la marque à la pomme.

Pour le reste, une nomenclature désormais bien connue

Pour celles et ceux qui ne se seraient pas tenu(e)s au courant de l’iPhone 12 à venir, sachez que la firme de Cupertino devrait commercialiser pas moins de quatre nouveaux modèles durant son événement de présentation en octobre. Le modèle de base devrait offrir un écran de 5,4 pouces, ce qui en ferait l’un des plus petits iPhone lancés par Apple depuis un bon moment. Il y aura aussi les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, tous deux apparemment équipés d’un écran 6,1 pouces. Et pour celles et ceux qui apprécient les très grands écrans, le modèle le plus haut de gamme serait l’iPhone 12 Pro Max, avec sa dalle affichant une diagonale de 6,7 pouces, le plus grand iPhone à ce jour.

Cette information est à prendre avec des pincettes, un nouvel élément à verser à l’épais dossier de l’iPhone 12 mais le temps et nous approchons du mois d’octobre. Les invitations officielles ne devraient plus tarder à être envoyées par la firme de Cupertino. Nous devrions bientôt tout savoir de cette très attendue gamme d’iPhone 12. Patience !