L’iPhone 12 d’Apple pourrait ne pas voir le jour cette année

Le monde est actuellement dans une situation qui est loin d'être propice au commerce. Entre le confinement et les usines à l'arrêt, lancer un nouveau produit sur le marché actuellement est un pari très risqué. L'iPhone 12 d'Apple pourrait en faire les frais...

Apple organise d’ordinaire un événement dédié à la présentation de ses nouveaux iPhone durant l’Automne chaque année, le plus souvent en Septembre. Si vous attendez la nouvelle génération pour mettre à jour le vôtre, vous pourriez ne pas avoir de chance. En effet, selon un nouveau rapport de Nikkei, il se pourrait que Apple envisage très sérieusement de reporter le lancement de son iPhone 12 à l’année prochaine, en 2021 donc.

Apple réfléchirait à l’idée de reporter le lancement de son iPhone 12

Selon les sources du media japonais, Apple réfléchirait donc le plus sérieusement du monde à la possibilité de reporter le lancement de l’iPhone 12 de plusieurs mois. Autrement dit, il se retrouverait reporté à 2021. Ceci, bien évidemment, à cause de la situation actuelle du marché, et de l’iPhone plus particulièrement, eu égard à la pandémie du nouveau coronavirus qui sévit actuellement. Il faut dire qu’un monde à l’arrêt n’est pas franchement favorable à acheter un nouveau smartphone, à fortiori aussi onéreux qu’un iPhone.

à cause de l’épidémie du nouveau coronavirus

Le Covid-19 a contraint de nombreuses entreprises à suspendre temporairement leur activité. Cela a un impact direct sur l’économie, et par conséquent sur les finances du grand public. Nombreux sont celles et ceux d’ailleurs à se retrouver au chômage à cause de la situation. Résultat de l’opération, les gens ont d’autres priorités, bien plus essentielles. Acheter un nouveau smartphone, haut de gamme ou non, devient un luxe… qui attendra. Autrement dit, si Apple maintenait la commercialisation de son nouvel iPhone à l’Automne, il y a de grandes chances que la demande ne soit pas au rendez-vous. Attendre que la situation revienne à la normale est tout à fait compréhensible. Apple n’a encore rien annoncé officiellement mais dans la mesure où les traitements et vaccins n’arriveront pas tout de suite, il y a fort à parier que ce problème ne sera pas derrière nous avant un certain temps.