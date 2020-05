L’iPhone 11 surpasse l’iPhone XR et devient le smartphone le plus populaire

Apple aura mis le temps mais le géant de Cupertino a compris qu'il y avait un énorme créneau pour un iPhone plus abordable. Le succès est indéniable. Nouvel exemple avec l'iPhone 11 aujourd'hui.

Il semblerait bien que Apple ait trouvé la formule gagnante avec son iPhone. En effet, selon les données publiées par Omdia, l’iPhone 11, sorti l’année dernière, serait désormais le smartphone “le plus populaire du monde“, surpassant l’iPhone XR qui fut lancé, lui, en 2018. Voici les chiffres de cette société spécialisée dans le détail.

L’iPhone 11 devient le smartphone “le plus populaire du monde”

Si l’on se base sur les expéditions mondiales de smartphones, l’iPhone 11 se serait écoulé à quelque 19,5 millions d’unités durant le premier trimestre 2020. L’iPhone XR, quant à lui, “seulement” 13,6 millions d’unités durant le premier trimestre 2019. Les chiffres montrent aussi l’incroyable domination de l’iPhone 11 sur la concurrence. Le Samsung Galaxy A51, qui tient la deuxième place, est loin derrière avec seulement 6,8 millions d’unités expédiées. Des chiffres impressionnants qui, même s’ils ne sont pas totalement exacts, indiquent une tendance très forte.

Une stratégie définitivement payante pour Apple

Comme dit précédemment, cela suggère que Apple tient une très bonne formule entre ses mains. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les iPhone XR et iPhone 11 sont les modèles de base pour leur génération respective. Ils offrent légèrement moins de fonctionnalités, embarquent un écran LCD mais se distinguent par leur tarif nettement plus abordable. C’est une stratégie à laquelle semble très bien répondre le grand public. Celui-ci est très enclin à acheter ce modèle plutôt qu’un plus performant mais bien plus onéreux. En 2019, plusieurs rapports suggéraient que l’iPhone XR dominaient les ventes de smartphones. Il semblerait aujourd’hui que l’histoire se répète avec son successeur. Avec un succès plus grand encore. Mais où Apple s’arrêtera-t-il ? Difficile à dire. Une chose est sûre, c’est une formule que l’on devrait retrouver pendant encore un certain temps.