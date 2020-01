L’iPhone 11 est le grand vainqueur des ventes du dernier trimestre 2019

En ce début d'année, c'est notamment l'heure de découvrir certains chiffres de vente des géants de la tech. On s'attendait encore à une grosse performance de la part d'Apple. Les chiffres ne mentent pas. Il y a un appareil qui sort du lot parmi les iPhone, il s'agit...

Il y a quelques semaines, un rapport suggérait que l’iPhone 11 d’Apple se vendait bien mieux que les variantes Pro dans cette gamme 2019. Il semblerait aujourd’hui que ce rapport ait vu juste parce que, selon les propres mots du PDG de la firme de Cupertino, Tim Cook, l’iPhone 11 est effectivement le smartphone qui s’est le mieux vendu durant le dernier trimestre de l’année qui vient de s’écouler. Mieux encore, il était en tête des ventes d’iPhone chaque semaine durant le mois de Décembre.

L’iPhone 11 est le grand vainqueur des ventes d’iPhone sur la fin d’année 2019

Bien que Tim Cook n’ait pas fourni de chiffres précis concernant les ventes d’iPhone 11 réalisées par Apple durant cette période, ces déclarations ne sont pas franchement surprenantes. Tout simplement parce que Apple s’est retrouvée dans la même situation avec son iPhone XR. Ce modèle s’était mieux vendu que les iPhone XS et XS Max bien plus onéreux. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l’iPhone 11 vient succéder à l’iPhone XR de 2018. Celui-ci utilise toujours un écran LCD mais est désormais doté d’un module double caméra – contre un capteur unique sur le XR -, ce qui le place tout à côté des iPhone XS et XS Max de 2018, mais avec un tarif d’entrée légèrement plus abordable.

Une stratégie que la firme de Cupertino devrait répéter cette année

S’il fallait imaginer une tendance pour l’année à venir, nous dirions sans trop prendre de risque que la marque à la pomme devrait poursuivre dans cette voie. En effet, plusieurs rumeurs suggèrent déjà que Apple se préparerait à lancer un iPhone plus abordable encore, un modèle que l’on connaît aujourd’hui sous le nom d’iPhone SE 2. Celui-ci serait même considérablement moins cher, tout en proposant des performances similaires à l’iPhone 8. Voilà qui pourrait permettre de venir toucher un public bien différent, celui des amateurs du milieu de gamme. Rendez-vous dans les prochains mois pour découvrir de quoi il retourne plus précisément.