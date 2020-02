L’iPhone 11 émet deux fois plus de rayonnement de radiofréquence que le permet la loi américaine

Des recherches d'un laboratoire indique le mobile émet plus que ce que permet la législation américaine, ce qui pourrait conduire la Commission fédérale du commerce à revoir ses méthodes d'évaluation.

En 2019, le journal américain Chicago Tribune avait mis au banc d’essai 11 smartphones afin de vérifier si leur niveau de rayonnements de radiofréquences (radiofrequency radiation) était conforme avec la loi ou non. Parmi les grandes surprises de l’enquête, l’iPhone 7s présentait en test des valeurs bien différentes de celles rapportées à la FCC (Commission Fédérale du Commerce américaine) et sur la fiche technique du mobile. Apple a contesté les résultats du journal, arguant que le laboratoire indépendant ayant réalisé les tests n’utilisait pas les mêmes protocoles. L’organisme chargé de la régulation des téléphones indique sur son site web que si un téléphone portable a été approuvé pour la vente il “ne dépassera jamais” la limite d’exposition maximale autorisée. En France, le DAS (débit d’absorption spécifique) maximal autorisé est de 2W/kg, et certains fabricants ont l’année dernière du corrigé le tir suite à une enquête de l’ANFR (Agence nationale des fréquences).

Des taux anormalement élevés

On ne sait à ce jour si l’exposition à un taux d’ondes électromagnétiques trop élevé peu être corrélé avec le développement d’un cancer ou d’une autre maladie, malgré des recherches dans ce sens et un classement “cancérigène probable” de l’Organisation mondiale de la santé. Toutefois, faire respecter la législation semble important, sans quoi elle n’aurait pas de raison d’être. Le laboratoire indépendant RF Exposure Lab s’est ainsi attaché à tester l’iPhone 11 d’Apple, et relève un rayonnement de radiofréquence deux fois supérieur à la limite fixée par la FCC (1.6 W/kg, plus strict qu’en France). D’après les résultats, l’iPhone 7 émet 3,8 W/kg.

Une échelle à revoir

La méthode utilisée en laboratoire pour satisfaire la FCC se repose sur un seul appareil, aussi ses résultats ne sont pas à prendre à la lettre. En somme, si un iPhone est conforme aux normes, des millions d’autres peuvent être vendus sans être testés. C’est pourquoi le laboratoire peut être plus représentatif. L’étude souligne que l’échelle de mesure de la FCC est vieille de 25 ans, et qu’il est nécessaire de la mettre à jour, notamment pour coller aux utilisations actuelles d’appareils émettant des radiofréquences. Tandis que les bippeurs étaient portés à la ceinture dans les années 90, nous conservons nos smartphones dans nos poches, plus près de la peau, ce qui change l’échelle de distance pour mesure l’absorption des ondes. Il est recommandé un kit mains-libres pour passer un appel (en utilisant les AirPods par exemple) plutôt que de coller le téléphone près de sa tête, par pure précaution.