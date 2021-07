L’iPad Pro de 2022 pourrait être le premier produit Apple avec une puce gravée en 3 nm

L'iPad Pro de 2022 serait le premier appareil Apple, à disposer d'une puce gravée en 3 nm, la tablette damant encore le pion à l'iPhone.

Apple travaille constamment à améliorer les nombreux produits de son catalogue. Pour ce faire, il met aussi à contribution ses différents fournisseurs. La puce représente un composant capital dans un appareil électronique. En 2022, nous pourrions voir apparaître le tout premier de la marque à la pomme doté d’une puce gravée en 3 nm.

Nous avons déjà eu droit à plusieurs rumeurs affirmant que l’un des partenaires de production d’Apple, TSMC, travaillerait sur des processus de fabrication de puce avec une gravure très fine. Cela étant dit, il semblerait que la firme de Cupertino n’inaugure pas cette technologie avec l’iPhone. Si le rapport de Nikkei qui nous intéresse aujourd’hui est avéré, Apple pourrait introduire sa première puce 3 nm dans l’iPad Pro de 2022.

Apple devrait sans nul doute proposer une nouvelle version de son iPad Pro en 2022 et parmi les éléments clef de cet appareil, on retrouverait donc une puce gravée en 3 nm. L’iPhone, quant à lui, devrait attendre 2023 pour en profiter, ceci pour des questions de planning. L’iPhone 14 se contenterait donc d’une puce gravée en 4 nm, ce qui reste une amélioration notable par rapport à la gravure 5 nm de l’iPhone 12. Que l’on devrait par ailleurs retrouver dans l’iPhone 13 de cette année.

Difficile de savoir pourquoi Apple donne la priorité à l’iPad Pro plutôt qu’à l’iPhone. Par le passé, la firme de Cupertino proposait ses toutes dernières technologies sur l’iPhone avant l’iPad, mais ces dernières années, l’iPad semble avoir la primauté. Ce fut le cas avec le LiDAR, les écrans avec un taux de rafraîchissement plus élevé, et plus récemment, Apple conférait à l’iPad Pro la primauté de la puce M1.

Quoi qu’il en soit, la différence entre une puce gravée en 3 nm et une autre gravée en 4 nm ne devrait pas se faire sentir dans une utilisation quotidienne. D’un point de vue purement marketing, par contre, c’est important.