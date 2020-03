L’iPad Pro avec écran Mini LED pourrait encore arriver avant la fin de l’année

Les tablettes d'Apple, comme tous ses autres produits d'ailleurs, sont régulièrement mis à jour. L'iPad Pro a eu droit à un nouveau modèle il y a quelques jours mais cette année 2020 pourrait en voir apparaître un second. Explication.

Il y a quelques jours seulement, la firme de Cupertino annonçait de nouvelles tablettes iPad Pro. Ces nouveaux modèles intègrent un processeur amélioré, davantage de RAM, une caméra supplémentaire et même un scanner LiDAR. Cela étant dit, et malgré ces modifications plus que significatives, Apple pourrait avoir prévu un autre iPad Pro pour cette année 2020…

Un autre iPad Pro pourrait voir le jour en 2020

Selon un rapport de DigiTimes, il semblerait que Apple prévoirait de lancer un deuxième modèle d’iPad Pro dans le courant de cette année. Ce nouvel iPad Pro conserverait un écran de 12,9 pouces mais la principale différence serait l’utilisation d’une dalle mini LED. Contrairement à l’iPad actuel qui utilise un simple écran LCD. Étant donné que les iPhone ont déjà adopté l’OLED, il est assez logique de voir la firme de Cupertino passer se iPad à cette technologie LED. Pour aller plus loin dans le rendu. De quoi attirer encore davantage les créateurs de contenu, notamment.

Un modèle haut de gamme équipé d’une dalle Mini LED

La publication de DigiTimes fait aussi écho à une autre rumeur très similaire, celle du célèbre analyste spécialisé Apple Ming-Chi Kuo. Celui-ci avait déjà annoncé il y a quelque temps que Apple pourrait lancer un iPad Pro haut de gamme doté d’un écran mini LED. Ce dernier pourrait même voir le jour en 2020. Outre ce changement dans la technologie de l’écran, difficile de savoir ce que pourrait avoir à offrir de différent ce nouveau modèle mais l’on imagine très bien qu’un nouveau processeur pourrait être au rendez-vous. Le dernier iPad Pro en date utilise une puce A12Z, laquelle est basée sur la puce A12 que l’on retrouve dans les iPhone de 2018.