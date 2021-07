L’iPad Pro 11 pouces aurait droit à un écran mini LED l’année prochaine

L'iPad Pro 11 pouces aurait droit au mini LED en 2022, selon l'analyste Ming-Chi Kuo, toujours très bien informé en ce qui concerne l'écosystème Apple.

L’iPad Pro, comme tous les produits Apple, a droit à des rafraîchissements assez régulièrement. La prochaine génération, en ce qui concerne le format 11 pouces tout du moins, devrait voir le jour l’année prochaine. Et une nouveauté pourrait venir de l’écran. Celui-ci aurait droit au mini LED.

L’iPad Pro 11 pouces aurait droit au mini LED en 2022

Il y a quelques mois, Apple mettait à jour son iPad Pro 12,9 pouces, la tablette recevait un tout nouvel écran mini LED. Cela étant dit, cette nouveauté était exclusive au modèle 12,9 pouces. Les clients qui lui préfèrent la version 11 pouces étaient donc laissés sur la touche. Et si vous espériez un rafraîchissement cette année, vous allez être déçu(e).

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo

Cela étant dit, si l’on en croit l’analyste Ming-Chi Kuo, toujours très bien informé en ce qui concerne les projets d’Apple, cela devrait changer en 2022. Selon notre homme, Apple intègrerait des dalles mini LED dans ses iPad Pro 11 pouces l’année prochaine. Cela signifie que tous les iPad Pro seraient alors équipés de cette technologie d’écran. Et Ming-Chi Kuo croit savoir que la firme de Cupertino ne s’arrêtera pas aux iPad Pro.

L’analyste affirme en effet que la marque à la pomme investit de plus en plus auprès de divers fournisseurs, ceci, apparemment, pour une utilisation de cette technologie dans un plus grand nombre d’appareils. Il y a de grandes chances que ce ne soit pas pour d’autres iPad parce que, selon les dernières rumeurs en date, Apple pourrait passer à l’OLED pour les iPad non Pro.

Il est possible que la firme de Cupertino décide de passer au mini LED pour ses ordinateurs portables mais il faudra attendre de voir ce qu’il en est. Ce qui est en tous les cas intéressant dans le rapport de Ming-Chi Kuo, c’est que l’homme ne mentionne rien quant à un éventuel iPad plus grand encore comme évoqué récemment par Bloomberg. Mais il y a encore de longs mois avant d’arriver à 2022, la situation peut encore évoluer.