L’iPad pourra bientôt vous laisser jouer au clavier et à la souris

L'iPad est une machine permettant d'en faire déjà beaucoup. Avec la prise en charge du clavier et de la souris il y a peu, c'est un autre monde de productivité qui s'ouvre à la tablette. Et les joueurs pourront bientôt en profiter eux aussi.

L’Apple iPad prend en charge les claviers externes et depuis peu, les souris. Cela étant dit, l’utilisation du combo clavier/souris reste, dans la plupart du temps, dédiée à la productivité. Pour taper un document, surfer sur le web, envoyer des emails, etc. La situation pourrait changer bientôt dans la mesure où Apple permettra d’utiliser ces deux périphériques pour jouer sur l’iPad.

iPadOS 14 va permettre de jouer avec le combo clavier/souris

Avec la mise à jour iPadOS 14 qui arrivera bientôt, il semble que Apple permette aux joueurs d’utiliser leur clavier et leur souris pour jouer à leurs jeux préférés. Dans la majorité des cas, le jeu sur iPad implique soit l’utilisation des contrôles à l’écran soit celle d’une manette dédiée. Prendre en charge le clavier et la souris devrait très certainement changer la donne et offrir de nouvelles perspectives aux joueurs.

Pour peu que les développeurs implémentent l’option, évidemment

Cela étant dit, la balle est dans le camp des développeurs. Si ceux-ci décident de ne pas implémenter cette prise en charge du clavier et de la souris, les joueurs ne pourront rien y faire, le jeu ne pourra pas être joué ainsi. Il sera cependant intéressant de surveiller comment cela affectera la scène gaming, en particulier en ce qui concerne les jeux de type FPS. Certains préfèrent utiliser le clavier et la souris plutôt que la manette – ou les contrôles tactiles sur l’écran -. Il sera aussi intéressant de voir quel genre de jeu les développeurs pourront imaginer maintenant qu’ils ont accès à cette option supplémentaire parmi les contrôles. Qui sait, peut-être aura-t-on droit à de vraies pépites exploitant pleinement le format tablette avec le clavier et la souris. À suivre !