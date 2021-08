Lionel Messi au PSG : une signature historique avec de la cryptomonnaie

Une partie du salaire de Lionel Messi a été payé en cryptomonnaie par le Paris Saint-Germain.

Pionnier de la blockchain avec la création des $PSG Fan Tokens suite à un partenariat avec Socios.com initié en 2018, le Paris Saint-Germain est le premier club de football au monde a conclure l’arrivée d’un joueur aussi légendaire que Lionel Messi avec l’aide de la cryptomonnaie. En plus de positionner un peu plus la meilleure équipe du championnat français comme l’une des marques de sport les plus innovantes et avant-garde au monde, elle crée un lien immédiat avec la communauté de millions de supporters à travers le monde.

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Lionel Messi becomes first player in the world to receive Fan Tokens as part of signing package with @PSG_inside.$PSG ⚡️ $CHZhttps://t.co/4Fzm6HGTFG — Socios.com (@socios) August 12, 2021

Marc Armstrong, responsable des partenariats au sein du Paris Saint-Germain, a déclaré : “L’engagement du club via les $PSG Fan Tokens est un grand succès. Nous avons pu développer une relation avec de nouveaux fans dans le monde et générer des revenus supplémentaires“. Alexandre Dreyfus, CEO de Chiliz.com et Socios.com, a ajouté : “Le PSG récolte les fruits de son approche innovante et je suis convaincu que ce sera le début d’une nouvelle tendance qui verra les Fan Tokens et Socios.com jouer un rôle de plus en plus important au plus haut niveau du sport.”

La valeur de la cryptomonnaie du PSG est au plus haut avec l’arrivée de Lionel Messi

L’enthousiasme suscité par l’arrivée de nouveaux joueurs (Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi) durant le mercato estival a fait bondir les volumes d’échange des $PSG Fan Tokens au point de dépasser les 1,2 milliards de dollars dans les jours précédant l’annonce de l’arrivée de Messi dans le club parisien appartenant à Qatar Sports Investments.