L’Internet Association n’existera bientôt plus

L'Internet Association disparaîtra à la fin de l'année, entre rivalités trop importantes et perte d'intérêt

Si tous ces impressionnants géants de la tech sont effectivement en concurrence les uns contre les autres dans de nombreux secteurs, ils partagent au moins un objectif commun, à savoir celui de faire progresser l’industrie. C’est pour cette raison que, malgré leurs différences et leurs rivalités, nombre de ces entreprises de la tech se sont regroupées pour former l’Internet Association, une collaboration qui arrive aujourd’hui à son terme.

L’Internet Association disparaîtra à la fin de l’année

Cela étant dit, il semblerait que ce groupe vieux de neuf ans disparaîtra à la fin de cette année. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l’Internet Association est un groupement de nombreux géants de la tech et de l’industrie des nouvelles technologies, comme Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple et autres. À travers ce groupe, ces sociétés technologiques peuvent peser très lourd, notamment sur le gouvernement américain concernant certains aspects impliquant les technologies.

Entre rivalités trop importantes et perte d’intérêt

Malheureusement, les rivalités entre les différents membres seraient aujourd’hui trop importantes, certaines entreprises ont déjà quitté l’Internet Association et les autres membres ne semblent plus voir l’intérêt d’en faire partie. Ainsi, une source a déclaré à ArsTechnica que Microsoft fait partie des entreprises qui estiment ne plus tirer avantage à s’impliquer dans cette association, a fortiori quand il faut débourser pas moins d’un million de dollars par an pour être membre.

Si cette dissolution est aujourd’hui actée et donc désormais inévitable, il est difficile, à ce stade, de savoir quelles seront les conséquences et les éventuels impacts négatifs que la disparition de l’Internet Association pourra avoir sur l’industrie de la tech, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Quoi qu’il en soit, L’internet Association disparaîtra officiellement à la fin de cette année 2021. Une nouvelle page de l’Internet se tourne.