L’Inter Milan sera sponsorisé par Konami

Konami annonce un partenariat sur plusieurs années avec l'Inter Milan concernant différents éléments dans et en dehors de la licence eFootball.

Tout comme avec l’AC Milan, le logo eFootball de Konami figurera sur le devant du nouveau kit d’entraînement officiel de l’équipe masculine et féminine, ainsi que les équipes de jeunes, de l’Inter Milan, qui sera porté par les joueurs lors de leurs séances d’entraînement au Suning Training Center in memory of Giacinto Facchetti et avant chaque rencontre des compétitions nationales et internationales. L’éditeur japonais détient également les droits d’appellation du terrain d’entraînement qui accueille l’Inter féminin et la Youth Academy. L’installation s’appelle désormais le Konami Youth Development Centre en mémoire de Giacinto Facchetti. Le terrain d’entraînement accueillera également une série d’événements pour les équipes de jeunes Nerazzurri ainsi que pour les centres de formation du club, les écoles de football et les Inter Academies internationales en visite à Milan.

Inter e KONAMI di nuovo insieme: la società leader nel gaming diventa Global Football Videogame Partner, Youth Development Centre Partner e Training Kit Back Partner del Club nerazzurro.

👉 https://t.co/zZI6prRikS@play_efootball #IMPartner pic.twitter.com/MuK1BdmLSD — Inter (@Inter) July 1, 2022

“Ajouter un club de l’envergure de l’Inter Milan à notre ensemble de clubs partenaires est très enthousiasmant“, déclare Naoki Morita, président de la filiale européenne de Konami. “Avec les droits de nom pour leur centre de développement des jeunes, la marque eFootball sur les maillots d’entraînement de l’équipe et l’implication du club dans notre portfolio grandissant d’activations eSport, nous avons la certitude que ce partenariat nous apportera de nombreux succès, dès maintenant et sur le long terme“. Luca Danovaro, chief revenue officer de l’Inter Milan, ajoute : “Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Konami dans la famille de l’Inter et d’annoncer ce partenariat important et unique. Il prouve une fois encore la valeur en constante augmentation des Nerazzurri et leur capacité à mobiliser une cible jeune et internationale composée de millions de fans à travers le monde, grâce à une stratégie à long terme. Dès cette saison, Konami jouera un rôle majeur à nos côtés.”

L’expertise du football au service du jeu vidéo et l’eSport

Le partenariat entre Konami et l’Inter Milan s’étend au monde du jeu, qui est le cœur de métier de Konami et un domaine dans lequel les Nerazzurri sont présents depuis de nombreuses années avec l’Inter eSports. Konami travaillera en tandem avec le club italien sur des projets nationaux et internationaux dans le monde des eSports, qui seront révélés au cours de la campagne. Cet accord marque le renouvellement d’une collaboration entre deux marques mondiales, leaders dans leurs secteurs respectifs, avec une volonté d’innovation, de dialogue avec les nouvelles générations et une vision internationale, qui sont autant de pierres angulaires de la stratégie de croissance du club.