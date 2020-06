L’intelligence artificielle utilisée pour comprendre les techniques des peintres les plus célèbres

L'art est une notion très difficile à appréhender pour l'homme. Plus encore, vous vous en doutez bien, pour une machine. L'intelligence artificielle pourrait cependant aider à comprendre la technique derrière telle ou telle œuvre.

Il y a une raison pour laquelle certains artistes sont si célèbres. Et bien qu’il en existe énormément de très bons, bien que certains soient capables de répliquer le style de certains peintres parmi les plus connus, le résultat ne sera jamais 100% identique. Cela étant dit, en utilisant l’intelligence artificielle, des chercheurs redécouvrent comment ces grands noms de la peinture ont pu achever leurs œuvres d’art.

Quand l’intelligence artificielle aide à comprendre comment une peinture est réalisée

L’algorithme d’intelligence artificielle qui nous intéresse aujourd’hui a été développé par des chercheurs du laboratoire de recherche en informatique et intelligence artificielle (CSAIL) du MIT. Il a été baptisé Timecraft. Celui-ci est capable de déduire comment une peinture a été réalisée et quels genres de coups de pinceau l’artiste a pu utiliser pour la créer. Pour ce faire, l’IA a été entraînée avec pas moins de 200 timelapses de peintures. L’algorithme a ainsi pu apprendre les différentes techniques utilisées pour obtenir tel ou tel effet et tel résultat final.

Cela pourrait permettre de mieux comprendre tout le processus créatif d’une œuvre

Difficile d’imaginer que cet algorithme puisse servir à répliquer les œuvres des grands maîtres mais l’idée est que, en étudiant les techniques, les chercheurs pourraient avoir davantage d’informations concernant tout le processus créatif de ces artistes. Par exemple, grâce à ce que l’intelligence artificielle a découvert, les chercheurs ont appris que ces peintres avaient tendance à travailler du plus gros vers le plus fin, commençant d’abord par poser les grandes lignes de leur œuvre avant de travailler chaque zone en détails. Ce projet a aussi permis de découvrir que ces artistes peignent d’ordinaire une seule section d’une scène avec une ou deux couleurs à la fois.