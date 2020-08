L’informaticienne Frances Allen est décédée à l’âge de 88 ans

Encore une bien triste nouvelle aujourd'hui, nous apprenons la mort de l'une des pionnières du monde de l'informatique en la personne de Frances Allen. Elle s'est éteinte à l'âge de 88 ans.

C’est une triste semaine pour le monde de l’informatique. IBM rapporte que la pionnière de l’informatique et l’une des plus grandes contributrices au géant américain, Frances Elizabeth « Fran » Allen, est décédée de la maladie d’Alzheimer le jour de son 88ème anniversaire, le 4 août 2020. Frances Allen avait notamment travaillé sur l’optimisation des compilateurs, de code et le calcul parallèle.

Frances Allen, pionnière de l’informatique, est décédée

On lui doit des contributions absolument vitales. À partir de 1966, avec le scientifique John Cocke, elle écrit plusieurs papiers détaillant des algorithmes et autres frameworks qui ont permis de rendre les compilateurs bien plus efficaces. Si vous avez déjà conçu une application, vous lui devez certainement quelque chose ! Avec ses collègues, elle a aussi fait des progrès importants sur le calcul parallèle, dans lequel les différentes tâches sont partagées pour accélérer la finalisation de la tâche complète.

Les compilateurs, y compris ceux d’aujourd’hui, lui doivent beaucoup

Frances Allen a aussi joué un rôle très important quant à la présence des femmes dans la technologie. Outre le fait qu’elle fut l’une des rares à avoir participé à l’âge d’or de l’informatique (elle avait rejoint IBM pour enseigner le code en 1957), elle s’est engagée profondément à aider les femmes dans la tech, servant notamment de mentor. La moitié du groupe dédié à la compilation expérimentale chez IBM était constituée de femmes dans les années 1970 et 1980. Frances Allen fut la première femme à obtenir le titre de IBM Fellow, en 1989. Elle fut aussi la première femme à recevoir le Prix Turing, en 2006, et un prix IEEE sera bientôt baptisé en son hommage.

Les travaux de Frances Allen persisteront pendant très longtemps. Les applications de nos ordinateurs ou téléphones dépendent des vitesses des compilateurs modernes et cette grande dame de l’informatique a grandement aidé en ce domaine. Sans oublier qu’elle fut une fervente défenseur de la diversité dans ce monde très masculin de la tech.