L’industrie du jeu vidéo soutient le mouvement Black Lives Matter avec des dons

Les éditeurs Square Enix, Ubisoft, Electronic Arts ou encore Devolver Digital luttent avec ferveur contre les inégalités raciales.

Alors que la colère ne désemplit pas aux États-Unis après la mort de George Floyd, quelques acteurs du milieu vidéoludique essayent d’aider du mieux qu’ils peuvent. Ainsi, Square Enix s’est engagé à faire plusieurs donations au mouvement Black Lives Matter afin d’aider diverses associations : “Toutes les équipes de Square Enix à travers le monde, des bureaux aux studios, se tiennent aux côtés de la communauté noire dans la lutte contre le racisme, les préjugés et la haine. Nous nous engageons à verser 250.000 dollars ainsi que la somme égale aux dons faits par nos employés afin de soutenir Black Lives Matter et d’autres organisations caritatives, pour lutter contre l’injustice raciale et avoir un impact positif sur le monde.”

De belles donations pour soutenir le racisme envers la communié noire

Ubisoft a fait un don de 100.000 dollars à la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People, association nationale pour la promotion des gens de couleur) : “L’assassinat de George Floyd et le racisme systémique auquel est confrontée la communauté noire sont profondément troublants et douloureux. Nous croyons en la liberté et l’égalité, et nous sommes solidaires des membres noirs de nos équipes. La discrimination, l’exclusion et les préjugés sont des choses que nous devrions tous nous efforcer de changer“, Electronic Arts a annoncé avoir réalisé un don d’un million de dollars afin de lutter pour la justice raciale : “En commençant par l’Equal Justice Initiative, le NAACP Legal Defence & Educational Fund, et avec d’autres partenaires à venir, nous renforçons notre soutien aux organisations qui luttent contre l’injustice raciale systémique, combattent la discrimination et protègent les droits de l’homme aux États-Unis et au-delà. En plus de la contribution de notre entreprise, nous doublerons les fonds que vous donnez à ces organisations et à d’autres organisations locales via notre programme YourCause au cours du mois de juin.En plus de soutenir ces organisations, la conduite du changement nécessite que nous agissions tous. L’impact le plus important se fait souvent sentir au niveau local et nous encourageons tout le monde à s’impliquer en toute sécurité. À cette fin, nous lançons un nouveau programme pour donner à chaque membre de l’entreprise un jour supplémentaire payé chaque année pour postuler au bénévolat dans votre communauté. Avec tous nos employés dans le monde, cela représentera plus de 75 000 heures appliquées au changement que nous pouvons apporter. Au cours des prochains jours, nous partagerons une liste d’activités bénévoles axées sur la lutte contre l’injustice raciale, dont la plupart peuvent être entreprises à domicile tout en respectant les directives de santé en cas de pandémie“, et Devolver Digital est passé par ActBlue Charities avec ses employés pour distribuer de l’argent à diverses associations reconnues : “Les employés de Devolver Digital et la société elle-même ont fait un don de 65 000 dollars pour soutenir le mouvement Black Lives Matter. Nous invitons les acteurs et partenaires de l’industrie à faire des dons dans la mesure de leurs possibilités.”

L’EVO et Humble Bundle luttent aussi contre le racisme aux États-Unis

Les organisateurs de la célèbre compétition eSport Evolution Championship Series ont annoncé avoir fait plusieurs dons répartis entre la National Association for the Advancement of Colored People et Lake Street Mpls : “Nous soutenons Black Lives Matter et les récentes protestations contre la brutalité policière qui touche de manière disproportionnée les noirs américains. Pour soutenir le mouvement, nous donnons 7.500 dollars à différentes associations pour lutter face à ce fléau“. Humble Bundle, la filiale d’IGN qui propose régulièrement à la vente une série de jeux vidéo à prix libre dans une période de temps limitée, va aussi tout donner pour lutter contre le racisme : “Nous sommes solidaires pour condamner le racisme et la violence contre la communauté noire. Nous croyons en la responsabilisation et l’unification des communautés par le biais des jeux et nous mettrons à profit notre plateforme pour contribuer à l’équité raciale partout dans le monde. Aujourd’hui, nous annonçons la création d’un fonds d’un million de dollars destiné à aider à la publication de jeux de développeurs noirs. Nous aurons bientôt d’autres informations sur ce fonds et sur les autres moyens que nous utilisons pour soutenir activement les associations. En attendant, la communauté Humble a toujours soutenu des causes valables en cas de besoin, alors n’hésitez pas à envisager de faire un don au fonds de défense juridique de la NAACP ou à Race Forward.“