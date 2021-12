L’impact d’un euro numérique sur la prospérité future de l’Europe

Et si la Banque centrale européenne lançait un euro numérique ? Elle réfléchit actuellement activement à la question.

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) annonçait en juillet dernier le lancement d’une enquête quant à un projet d’euro numérique. Partout dans le monde, des banques centrales ont la pression concernant les projets de monnaie numérique – le Royaume-Uni, la Suède, la Chine ont bien avancé sur le sujet -. Si ces initiatives visent à proposer une monnaie numérique comme moyen de paiement légal aux côtés du cash, le lancement d’un euro numérique est un signal important pour la souveraineté et la stabilité de la monnaie européenne.

Offrant une alternative sécurisée et légale aux crypto-monnaies spéculatives comme le bitcoin, le PDG de Giesecke+Devrient (G+D), le Dr. Wolfram Seidemann, discute aujourd’hui de la programmabilité des options de paiement numérique, de ses futurs cas d’utilisation et des changements que les banques commerciales devront entreprendre pour s’adapter à cette monnaie numérique.

Les monnaies numériques sont de plus en plus populaires, avec des chiffres indiquant que plus de 110 banques centrales mènent actuellement des études ou des programmes pilote pour le développement de monnaies numériques de banque centrale (CBDC). Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que la BCE lançait, elle aussi, une phase d’enquête pour un éventuel euro numérique. Durant les deux années à venir, elle explorera les applications et l’impact que l’euro numérique pourrait avoir sur le système financier européen. La BCE testera aussi le design et la distribution aux marchands et citoyens, ainsi que les modifications à effectuer dans la législation européenne.

Les futurs rôles et possibilités

Les banques commerciales joueront un rôle important dans la délivrance de cet euro numérique. En tant que partenaires directs face aux clients dans l’écosystème du CBDC, elles seront responsables de sa distribution, tandis que les banques centrales gèreront la création et la destruction de cette nouvelle monnaie. Cela offre de nombreuses opportunités pour les banques commerciales qui non seulement garderont leurs rôles et fonctions actuels, mais développeront aussi de nouveaux produits et services financiers, profitant à leurs clients via des expériences de paiement améliorées et largement étendues. Elles pourraient, par exemple, engager encore davantage les clients via des applications spéciales pour l’utilisation et la garde d’une CBDC, les lier avec de nouveaux services.

L’introduction d’une CBDC ouvre la voie à de nouveaux business models numériques et de nouvelles sources de revenus. Les fonctions automatisées dans le e-commerce peuvent êre utilisées et développées. Les chaînes de valeur liées et les contrats intelligents permettent de s’assurer que les règles stockées dans les contrats entraînent des actions prédéfinies pour certaines valeurs seuil et suivent leur exécution de manière indépendante. Avec une séparation claire des responsabilités, les banques commerciales et les fournisseurs de services financiers n’auront pas à craindre la concurrence des banques centrales. Les clients seront servis de manière décentralisée.

En tant que nouveau moyen de paiement, l’euro numérique aiderait à l’inclusion financière en étant disponible aux citoyens européens et non-européens, quel que soit leur status social et leur capacité à accéder à un compte en banque, à des solutions de paiement ou même à internet. Contrairement aux crypto-monnaies et aux stablecoins, l’euro numérique offrira une alternative sécurisée et légale comme moyen de paiement. Il viendra aider la croissance économique, moderniser l’infrastructure de paiement et améliorer l’efficacité des paiements, aux côtés du cash, sans le remplacer. En tant que plate-forme pour la croissance de l’économie numérique, l’euro numérique ouvrira de nouveaux marchés et de nombreuses opportunités pour les banques commerciales.

Le cas de la programmabilité

L’une des fonctionnalités phare qui lie les opportunités qui résultent de la délivrance de l’euro numérique est la programmabilité.

Bien qu’une monnaie programmable soit conçue avec des règles intégrées, les paiements programmables permettent des transferts d’argent automatique lorsque les conditions sont réunies. Un peu à la manière des ordres actuels mais avec une complexité ajoutée. Les transferts programmables ont un énorme potentiel avec l’avènement de cette “économie de choses” et les appareils connectés comme paiements peuvent être automatisées. L’argent peut être envoyé en même temps que l’on reçoit les services. Cela viendrait améliorer considérablement la productivité des entreprises, rendre les transactions bien plus pratiques et renforcer les services, processus et autres workflows.

S’il est convenablement pensé depuis le début, une CBDC avec des fonctionnalités programmables permettra de nombreuses innovations futures. Cela pourrait ouvrir la porte à de nouveaux marchés, laissant entrevoir de business models totalement nouveaux. Des solutions de programmabilité sont nécessaires pour former la base de l’innovation plutôt que d’affecter les propriétés de la monnaie elle-même. La logique de programmabilité n’a pas à résider dans la couche centrale d’une CBDC, mais plutôt chez les banques commerciales et autres fournisseurs de services financiers pour améliorer les performances globales et réduire la complexité d’un écosystème autour d’une CBDC. Les paiements programmables peuvent être déclenchés dans des wallets numériques sécurisés fournis par les banques, offrant des services à valeur ajoutée aux entreprises et aux clients par-dessus la CBDC.

Une monnaie numérique pour un futur prospère

L’euro numérique offrira de nouveaux moyens de paiement, combinant les avantages du cash avec la praticité du monde numérique. Les banques commerciales joueront un grand rôle dans la distribution de cette nouvelle monnaie, créant de nouveaux services et solutions pour leurs clients. Avec une infrastructure CBDC digne de ce nom et un design bien pensé, l’euro numérique pourrait accélérer l’économie de choses et faire passer l’Union Européenne dans un futur encore plus numérique, révolutionnant notre relation à l’argent. Alors que l’on attend toujours que cet euro numérique devienne réalité, la BCE doit désormais travailler activement à définir tout le cadre de ce nouveau jeu pour sécuriser tant sa souveraineté économique que son rôle dans l’économie globale.