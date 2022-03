LimeWire est de retour avec des NFT et un airdrop

La plate-forme LimeWire renait de ses cendres, elle est désormais dédiée aux NFT autour de la musique.

Pour celles et ceux qui ont connu l’internet du début des années 2000, LimeWire est associé aux services de partages de fichiers, notamment musicaux, et pas toujours légaux. Aujourd’hui, une vingtaine d’années plus tard, la plate-forme est de retour, avec un tout nouveau projet. Pour une utilisation totalement légale et dans l’ère du temps, puisqu’elle est désormais dédiée aux jetons non fongibles, les fameux NFT dont tout le monde parle.

Pour les PDG de l’entreprise, Paul et Julian Zehetmayr, qui ont racheté la marque en 2021, l’objectif est clair : “LimeWire revient en tant que plateforme proposée pour les artistes, et pas contre eux. […] La majorité des revenus sera reversée directement à l’artiste, et nous travaillerons avec les créateurs pour permettre une flexibilité totale, ainsi qu’une propriété et un contrôle lorsqu’il s’agit de leur contenu.” Autrement dit, ce LimeWire nouveau est une plate-forme de partage de NFT autour de la musique. Les tokens sont proposés en dollars avec des paiements bancaires conventionnels. De fait, un système de vérification d’identité type KYC sera mis en place.

Pour celles et ceux qui s’intéressent à la technique sous-jacente, sachez que l’on ne sait pas encore quelle blockchain sera utilisée, mais ce ne sera pas Ethereum, bien que la plate-forme permettra de transférer des NFT depuis et vers ce réseau, ainsi que Polygon.

Par ailleurs, un jeton de gouvernance devrait aussi voir le jour dans le courant de l’année. Il offrira par exemple la possibilité de voter pour un artiste pour que ses créations soient ajoutées au catalogue. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente de l’airdrop.

Ce LimeWire 3.0 veut devenir un véritable point de rencontre pour les amateurs de musique, collectionneurs invétérés ou non : “Nous voyons les NFTs comme des objets collectionnables, tout comme les vinyles, et nous croyons que le marché a besoin d’une marque telle que LimeWire pour prendre ce concept […] et l’amener au grand public.”

Si le succès est au rendez-vous, ce serait là une histoire pour le moins insolite. La plate-forme avait en effet multiplié les déboires face à l’industrie musicale avant d’être contrainte à fermer suite à une action en justice par la très puissante Recording Industry Association of America. Après avoir œuvré contre les artistes de la musique, elle veut les aider. L’avenir nous dira ça fonctionne.