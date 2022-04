LimeWire : dernière semaine pour participer à l’airdrop de NFT

LimeWire s'apprête à renaître de ses cendres. Première étape, un airdrop de 10 000 NFT exclusifs.

Paul et Julian Zehetmayr, entrepreneurs tous deux, ont décidé de ressusciter la plate-forme LimeWire, bien connue des jeunes et des moins jeunes qui ont connu l’internet des années 2000 et plus particulièrement les logiciels peer-to-peer. La plate-forme dans sa version 3.0 sera dédiée aux NFT et plus particulièrement aux NFT autour de la musique.

LimeWire s’apprête à renaître de ses cendres

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, LimeWire était un logiciel de peer-to-peer (P2P) qui permettait de télécharger des contenus via un système de réseau décentralisé, qui reposait donc sur le partage des contenus par les utilisateurs eux-mêmes. Si le partage en P2P en lui-même est légal, il était très souvent, à l’époque surtout, utilisé pour échanger du contenu illégal. C’est d’ailleurs ce qui a permis à LimeWire de construire sa notoriété, et plus particulièrement la musique.

À tel point que, en 2006, l’entreprise est attaquée par la très puissante Recording Industry Association of America (RIAA), chargée de défendre l’intérêt du droit d’auteur dans l’industrie musicale aux États-Unis. La RIAA aura finalement gain de cause. Après plusieurs amendes, le logiciel disparaît en octobre 2010, sous le coup d’une injonction judiciaire.

Première étape, un airdrop de 10 000 NFT exclusifs

Aujourd’hui, avec Paul et Julian Zehetmayr, LimeWire 3.0 entend bien renaître de ses cendres, toujours dans le monde de la musique, mais du bon côté de la barrière, si l’on peut dire, en devant un service d’achat et d’échange de jetons non fongibles (NFT). Les utilisateurs pourront ainsi acheter ou vendre des œuvres ou objets en lien avec la musique, qu’il s’agisse d’enregistrements exclusifs, de banques de samples, de démos, etc. Et la majorité des revenus reviendront directement aux créateurs. Autrement dit, LimeWire 3.0 est “une plate-forme conçue pour les artistes, et non pas contre eux”.

Ce vendredi 15 avril, c’est la date limite pour s’inscrire sur la waitlist pour participer à l’airdrop de 10 000 NFT exclusifs qui seront distribués par la plate-forme. Si vous êtes intéressé(e), il est encore temps de vous inscrire sur la liste d’attente. À noter, plus vous invitez de monde à participer à l’aventure, plus votre position dans la liste d’attente progressera, vous donnant davantage d’occasions d’obtenir l’un des NFT exclusifs.

Si tout se passe selon le planning prévisionnel, en mai 2022, la plate-forme LimeWire 3.0 ouvrira officiellement ses portes et durant le quatrième trimestre 2022, elle commencera à vendre son propre token $LMWR.