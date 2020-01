Lime : la start-up de location de trottinettes électriques se retire de 12 villes, licencie 100 employés

Cette année sera décisive pour les entreprises proposant des solutions de location. Après avoir été confronté à la législation de certains pays et à une concurrence toujours plus rude, Lime fait des choix drastiques pour assurer sa survie.

De plus en plus présentes dans nos villes, les solutions de location de trottinettes électriques se sont heurtés à la justice suite à des accidents ayant causés la mort d’utilisateurs, mais aussi pour mettre de l’ordre dans le far-west que représente le secteur où sont présents — en France du moins — 4 acteurs : Lime, Bird, Lyft et Uber. Ces entreprises se livrent une concurrence sans merci grâce au financement de capital-risque de divers investisseurs, malgré la difficulté pour l’instant de faire un retour sur investissement. Aujourd’hui Lime annonce dans un billet de blog intitulé The Path Forward at Lime (Le futur de Lime) licencier environ 14% de sa main d’oeuvre, soit 100 employés et mettre fin à ses opérations dans 12 marchés. Lime est l’une des dernières start-up à opérer ainsi, Bird, Scoot, Skip ou Lyft ayant tous choisis de se retirer de certains marchés en 2019 pour assurer une expansion plus certaines dans d’autres.

Gagner en stabilité

Malgré tous, la firme a déclaré à Axios qu’elle compte ouvrir d’autres marchés cette année et le P.-D.G. Joe Kraus se dit “très confiant qu’en 2020 Lime sera la première société de mobilité de prochaine génération à être rentable“. Cette projection est basée en partie sur l’amélioration de la longévité des scooters Lime, qui en 2019 est passé de six à environ quatorze mois. Kraus a également affirmé que Lime restait intéressée faire des fusions et acquisitions dans le futur.

Peu de changements en Europe

Concernant les marchés d’où elle se retire, ils concernent principalement les États-Unis (Atlanta, Phoenix, San Diego, San Antonio), l’Amérique latine (Bogota, Buenos Aires, Montevideo, Lima, Puerto Vallarta, Rio de Janeiro, Sao Paulo) tandis que l’Europe est à peine touché : en Autriche, Lime se retire de Linz. Le communiqué se conclut par un message plein d’espérance : “nous gardons espoir de pouvoir réintroduire Lime dans ces marchés quand le moment est venu“.