L’iMac Pro avec écran mini LED désormais attendu pour cet été

Il y a aujourd’hui un certain nombre de rumeurs laissant entendre qu’Apple se préparerait à lancer un nouvel iMac Pro 27 pouces au printemps. Cela étant dit, si l’on en croit l’analyste Ross Young – qui vise souvent très juste au petit jeu des prédictions en ce qui concerne l’écosystème de la firme de Cupertino -, il se pourrait que cette machine puisse être reportée. Le lancement serait désormais prévu pour l’été 2022.

Selon les dires de Ross Young, les panneaux mini LED qui seront utilisés dans l’iMac Pro pourraient n’être livrés qu’en juin, ce qui signifie que les premières machines ne pourraient être commercialisées qu’en août ou en septembre prochain. Impossible, à ce stade, de savoir si la marque à la pomme attendra jusque-là pour annoncer cet iMac Pro ou si elle l’annoncera tout de même cet été pour n’ouvrir les commandes que plus tard.

À l’heure actuelle, seuls les iMac 27 pouces et Mac Pro attendent encore d’avoir droit aux puces maison Apple Silicon. La firme de Cupertino avait annoncé un nouvel iMac 24 pouces largement repensé en 2021, mais pour celles et ceux qui attendaient une version plus grande, l’iMac 27 pouces, il y a de fortes chances qu’il s’agisse désormais d’un iMac Pro. Ce qui, il faut l’admettre, pourrait être quelque peu perturbant dans la mesure où le géant américain avait fait disparaître l’iMac Pro de son catalogue il y a quelque temps maintenant.

Apple organise d’ordinaire plusieurs événements tout au long de l’année, avec celui du printemps le plus souvent dédié aux Mac et/ou iPad. C’est pour cette raison que de nombreux analystes avancent que ce nouvel iMac Pro pourrait être annoncé à ce moment-là. Si le rapport de Ross Young est avéré, il faudra donc patienter quelques mois encore avant de découvrir le nouvel iMac Pro.

We expect panel shipments from June, but the product may not launch till August or September.

— Ross Young (@DSCCRoss) January 31, 2022