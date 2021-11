L’iMac avec puce M1 Pro ou Max attendu au premier semestre 2022

À chaque fois qu’un produit Apple est officialisé, si le grand public se rue sur les précommandes, la presse spécialisée, elle, se tourne déjà vers la génération suivante et le grand bal des rumeurs peut s’intensifier. Il en va aujourd’hui de même avec l’iMac. Et aux dernières nouvelles, l’iMac avec une puce Apple M1 Pro ou M1 Max serait attendu pour le premier semestre 2022.

Il y a quelque temps, la firme de Cupertino officialisait son premier iMac avec puce M1. Il s’agissait plus précisément d’un nouveau modèle 24 pouces avec un design complètement différent des iMac précédents. Et dans le même, face à l’absence de modèle 27 pouces, l’on pouvait, à juste titre, se demander ce que la marque à la pomme préparait.

Aujourd’hui, selon un tweet du leakster @dylandkt, Apple mettrait à jour son iMac avec un autre modèle dans le courant du premier semestre 2022. Cette fois, la machine serait propulsée par des puces M1 Pro et M1 Max. Toujours selon le tweet, le modèle de base disposerait de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, le tout avec un design identique à celui de l’iMac 2021, si ce n’est que les bords seraient noirs.

Le tweet affirme par ailleurs qu’il faut s’attendre à l’utilisation des technologies mini LED et ProMotion sur la dalle ainsi qu’à la présence d’un port HDMI, d’un lecteur de carte SD, de l’USB-C. Face ID aurait aussi, semble-t-il, était testé pour l’iMac, mais il est encore trop tôt pour savoir si la technologie de reconnaissance faciale sera présente sur la version finale de la machine.

Ce qui est intéressant avec ce tweet, c’est qu’il n’est fait aucune mention de la taille de l’écran. Nous ne pouvons qu’assumer qu’il s’agit là des caractéristiques du futur modèle 27 pouces, mais le tweet utilise le terme iMac Pro, un produit qui a disparu du catalogue de la firme de Cupertino il y a quelque temps. Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’une question de temps avant que l’on ne voit arriver le nouveau modèle 27 pouces. Mais tant que l’on n’aura pas de communication officielle sur le sujet, il faudra tester cette information comme une simple rumeur. À suivre, donc.

iMac (Pro)

Promotion and Mini Led

Base model 16gb Ram 512gb Storage

M1 Pro and Max

Dark bezels

HDMI, SD Card, Usb C

Similar design to iMac 24 and Pro Display XDR

Starting price at or over 2000 dollars

Ethernet on brick standard

Face ID was tested (Not confirmed)

1H 2022

— Dylan (@dylandkt) October 30, 2021