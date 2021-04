L’iMac avec puce Apple Silicon pourrait offrir un écran au-delà du 27 pouces

L'Apple iMac est une machine très complète, capable de bien des choses. Et l'arrivée des puces Apple Silicon lui promet encore un avenir radieux. Avec un plus grand écran ?

Apple connait un franc succès depuis de nombreuses années avec sa gamme de machines de bureau iMac. Avec l’arrivée des premières puces maison Apple Silicon, le champ des possibles semble s’élargir encore davantage. Et cela pourrait notamment permettre d’imaginer une machine dotée d’un plus grand écran. Explication.

Bientôt un iMac plus grand que le 27 pouces ?

À l’heure actuelle, l’ordinateur le plus grand, en termes de taille d’écran, c’est l’iMac 27 pouces. Sans compter, bien sûr, l’écran Pro Display XDR de 32 pouces que l’on peut venir brancher à un Mac mini ou un Mac Pro. Cela étant dit, ceci pourrait changer dans un futur plus ou moins proche, si l’on en croit un tweet du leakster bien connu @lovetodream. Selon lui, la firme de Cupertino pourrait lancer un modèle plus grand encore.

32 pouces ? Davantage ?

Comme vous le savez peut-être déjà, Apple travaille actuellement à la conception de nouveaux iMac dotés d’une puce Apple Silicon. Les rumeurs affirment aussi que la firme de Cupertino en profiterait pour introduire un tout nouveau design, ce qui serait très bienvenu étant donné que l’iMac utilise le même design depuis de (trop) nombreuses années maintenant. Si les récents leaks sont avérés, Apple pourrait remplacer le modèle 27 pouces par une dalle plus grande encore. Mais nul ne sait encore de quelle taille il est question.

Nous ne serions pas surpris d’apprendre que ce modèle puisse intégrer un écran similaire, en taille, au Pro Display XDR. Par le passé, Apple a déjà créé des écrans qui correspondaient à la taille de l’iMac (et au design), il n’est donc pas impensable d’imaginer que la chose se répète. Parmi les autres rumeurs entourant ce nouvel iMac, il se murmure qu’Apple pourrait introduire plusieurs coloris. Le modèle 21,5 pouces, quant à lui, pourrait être arrêté au profit d’un modèle 24 pouces.

Quoi qu’il en soit, Apple devrait organiser un événement d’ici la fin du mois, de nouveaux produits y seraient annoncés. La firme de Cupertino n’a pas encore fait parvenir les invitations, nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons davantage.