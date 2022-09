Like a Dragon : Ishin, un remake de Yakuza Ishin

Un héros de l’histoire japonaise achève l’ère des samouraïs dans Like a Dragon : Ishin.

Dans les années 1860, Kyo est en proie à une inégalité généralisée, et un samouraï va changer le cours de l’histoire dans sa quête de justice. Dans la peau de Sakamoto Ryoma, les joueurs vont s’aventurer dans une version fictionnelle de Kyoto pour trouver l’assassin du père de Ryoma-san afin de le disculper d’un meurtre maquillé et restaurer son honneur. Cela permettra de mettre fin à l’ère des samouraïs et changer à jamais l’avenir du Japon. En plus d’être un parodie du Japon féodal, Like a Dragon : Ishin réunira des personnages emblématiques de la licence comme Kazuma Kiryu et Goro Majima.

David Hinds, gestionnaire de communauté chez Sega of America, a déclaré :

Like a Dragon : Ishin est le premier titre de Ryu Ga Gotoku Studio à avoir été conçu sur le moteur graphique Unreal Engine 4, donnant au jeu une qualité graphique époustouflante, digne de la franchise Yakuza. Développer le jeu sur Unreal Engine 4 donne accès à de nouvelles textures et à d’autres détails graphiques inédits qui rendent l’histoire captivante de Ishin l’un des contes les plus cinématographiques du portfolio de RGG.

La folie de Yakuza avec l’art du bushido

Pour affronter ses ennemis, Sakamoto Ryoma, le héros de Like a Dragon : Ishin, pourra utiliser une lame léthale avec le style Swordsman (Épéiste) ou un révolver grâce au style Gunman (Tireur) voire même combiner les deux avec le style Wild Dancer (Danseur fou). Le style Brawler (Bagarreur) est lui réservé à ceux qui veulent être un samouraï décalé. Enfin, il sera possible d’utiliser des actions spectaculaires (Heat Actions) pour invoquer un tigre, utiliser un canon ou encore… fourrer des prunes marinées dans la gorge de vilains un peu trop confiants.

Un trailer pour Like a Dragon : Ishin

Like a Dragon : Ishin, un remake de l’épisode à l’ère des samouraïs sorti le 22 février 2014 uniquement au Japon et exclusivement sur les consoles PlayStation, sera disponible le 21 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam/Microsoft Store).

Certains personnages du jeu original seront interprétés par de nouveaux acteurs dans le remake, notamment Takeda Kanryusai (interprété par Riki Takeuchi), Ito Kashitaro (interprété par Hitoshi Ozawa) et Takechi Hanpeita (interprété par Hideo Nakano).