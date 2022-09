Like a Dragon Gaiden : un spin-off sur l’histoire de Kazuma Kiryu entre Yakuza 6 et Yakuza 8

Loin des rues étouffantes de Kamurocho, Kazuma Kiryu prend du recul sur sa vie dans un monastère.

Pour comprendre pourquoi Kazuma Kiryu sera le héros de Yakuza 8 avec Ichiban Kasuga, en plus d’arborer une nouvelle apparence capillaire, le studio japonais Ryu Ga Gotoku a décidé d’expliquer les événements qui se sont déroulés depuis la fin de Yakuza 6 : The Song of Life jusqu’au nouvel opus de la licence avec le spin-off Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name.

Un trailer pour Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name

Le Dragon de Dojima médite par une journée d’été étouffante en 2018 et se fait admonester par un moine pour ne pas avoir laissé derrière lui sa famille… Il s’avère que le moine est un hypocrite, car il est bientôt révélé que le monastère dans lequel Kiryu a élu domicile n’est qu’une façade pour la famille Daidoji de Yakuza 6. Très vite, une silhouette émerge de l’ombre pour donner à Kiryu un dernier travail, à savoir escorter “un certain individu” dont on ne connaît pas le nom. Kiryu, quant à lui, ne reste pas sans nom car il est désormais appelé “Joryu” par tous ceux qui l’entourent, ce que son maître de l’ombre appelle son “nom de code”. De l’espionnage criminel pour les nouvelles aventures de Kazuma Kiryu ?

Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name sortira l’année prochaine sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam/Microsoft Store).