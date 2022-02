Lightyear : une première bande-annonce pour le film d’animation dédié à Buzz l’éclair

Le premier affrontement de Buzz l'éclair contre l'Empereur Zurg aura lieu dans Lightyear.

Lightyear de Pixar suit l’astronaute qui donnera naissance à l’un des célèbres héros de Toy Story alors qu’il effectue un premier vol d’essai après une année entière passée à être abandonné sur cette planète. Accompagné du chat robot Sox, le futur ranger de l’espace va rencontrer diverses turbulences au cours de son voyage intergalactique, notamment une rencontre avec un robot diabolique, qui n’est autre que l’Empereur Zurg.

Le casting vocal comprend Chris Evans, qui reprend le rôle de Tim Allen, Keke Palmer, Taika Waititi, Uzo Aduba, James Brolin, Dale Soules, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez et Isiah Whitlock Jr.

Un trailer pour Lightyear

Le spin-off de Toy Story a été écrit par Pete Docter, vétéran de Pixar et trois fois lauréat de l’Oscar du film d’animation (Soul, Inside Out et Up), et réalisé par Angus MacLane. La diffusion du film d’animation Lightyear est prévue au cinéma à partir du 22 juin prochain.