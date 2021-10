Lightyear : un spin-off sur l’astronaute qui a inspiré le jouet de Toy Story

Disney et Pixar dévoilent une première vidéo pour Lightyear.

Réalisé par Angus MacLane et écrit par Pete Docter, qui est également producteur exécutif, avec Galyn Susman comme producteur, Lightyear mettra en scène le comédien Chris Evans (Captain America, Knives Out, The Gray Man) et racontera comment un jeune pilote d’essai est devenu un ranger de l’espace et un héros qui a donné naissance au jouet Buzz l’Éclair.

“Placer ce film d’animation dans l’univers de Toy Story est un peu bizarre. C’est une autre façon de voir les choses, c’est un film d’action de science-fiction qui se focalise sur le personnage qui a donné naissance à Buzz l’Éclair“, déclare Angus MacLane, qui a coréalisé Finding Dory et plusieurs courts métrages Toy Story pour Pixar. “Dans l’univers de Toy Story, ce serait comme un film qu’Andy aurait peut-être vu dans son salon et qui lui aurait donné envie d’acheter le jouet Buzz l’Éclair.”

Un teaser pour Lightyear

Lightyear sortira dans les salles obscures à l’été 2022 aux USA et plus tard dans le reste du monde, dont la France.