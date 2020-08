Lightroom : sur iOS, un bug a fait disparaître les photos des utilisateurs

On utilise aujourd'hui des applications pour tout. Certaines manipulent des données précieuses, voire vitales pour certains. Réaliser des sauvegardes est capital. Un bug peut survenir et les conséquences peuvent être très fâcheuses.

Sauvegarder ses données et ses fichiers les plus importants est toujours une bonne idée. Et parfois, il peut être de bon ton d’avoir une sauvegarde de sa sauvegarde. En effet, la sauvegarde principale peut échouer, être corrompue ou perdue. Pouvoir compter sur une sauvegarde secondaire est une bonne option, a fortiori si les fichiers en question sont très importants. On l’apprend malheureusement souvent trop tard, comme certains utilisateurs de Lightroom sur iOS.

Un bug de Lightroom sur iOS supprime les données non synchronisées sur le cloud

Les utilisateurs de Adobe Lightroom sur iPhone et iPad ont eu la mauvaise surprise de subir un bug plutôt fâcheux avec la dernière mise à jour de l’application. En effet, celle-ci a semble-t-il supprimé toutes les photos et autres éléments qui n’avaient pas été synchronisés dans le cloud. Pour certains utilisateurs, cela représentait environ 2 années de travail. Et le pire dans tout cela, c’est que Adobe ne peut rien faire pour rétablir la situation.

Certains utilisateurs ont perdu 2 années de travail

Selon un utilisateur qui raconte sa mésaventure sur Reddit : “J’ai échangé avec le service client pendant plus de quatre heures ces deux derniers jours et il y a une minute, ils viennent de me dire que ce bug ne peut être corrigé et que les photos perdues ne peuvent pas être récupérées. Adobe peut être incroyable parfois. Je n’ai eu droit qu’à un ‘nous sommes vraiment désolés’ et c’est tout. Plus de deux années de retouches photo envolées à cause d’Adobe et ils se contentent d’un ‘désolé’.”

Et ce n’est malheureusement pas la première fois que cela arrive. Il y a quelques années, un bug de Adobe Premiere Pro avait supprimé les vidéos d’un utilisateur. Les pertes étaient estimées à environ 250 000$ tout de même.