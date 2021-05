Lightforge Games veut révolutionner le jeu de rôle avec des anciens d’Epic Games et Blizzard Entertainment

Plusieurs vétérans de l'industrie vidéoludique préparent un RPG social multiplateforme où les joueurs auront le pouvoir de créer des mondes et de raconter des histoires avec une liberté sans précédent.

Financé à hauteur de 5 millions de dollars par plusieurs investisseurs comme Galaxy Interactive, NetEase Games, Dreamhaven, Maveron et 1UP Ventures, le studio indépendant Lightforge Games est composé de Matt Schembari (PDG), Nathan Fairbanks (directeur du studio), Dan Hertzka (directeur technique), Glenn Rane (directeur artistique) et Marc Hutcherson (directeur des produits) ainsi que six développeurs chevronnés. L’équipe de développement a acquis des dizaines d’années d’expérience auprès des plus gros studios sur des titres comme Fortnite, World of Warcraft, Diablo 3, Star Wars : The Old Republic, Hearthstone, StarCraft 2, Overwatch ou encore Elder Scrolls Online.

Time to light the forge! We're thrilled to announce Lightforge Games! We're an all-new video games studio on a quest to rethink RPGs. Follow us @LightforgeGames! https://t.co/Ywslyc9YcJ #gamedev #rpg #videogames — Lightforge Games (@lightforgegames) May 12, 2021

Des vétérans de Blizzard Entertainment et d’Epic Games forment Lightforge Games

“Nous construisons un studio pour le long terme où l’empathie pour les joueurs et les développeurs est au cœur de tout ce que nous faisons“, a déclaré Matt Schembari. “Construire une entreprise entièrement à distance permet à chaque membre de l’équipe de vivre là où cela convient le mieux à sa situation de vie. Nous aimons tous les jeux hautement sociaux et créatifs, et nous aimons particulièrement les jeux où les joueurs conduisent le récit. Nous cherchons à combiner des éléments de Minecraft ou Roblox avec ceux des RPG sur table pour former une nouvelle façon de jouer à des jeux de rôle. Compte tenu de nos antécédents, créer un jeu qui cherche à révolutionner les RPG était un choix évident.”

“Lightforge Games crée un jeu dans un nouvel espace qui a une tonne de potentiel“, a déclaré Mike Morhaime, PDG de Dreamhaven et ancien président de Blizzard Entertainment. “L’équipe est composée de développeurs chevronnés, et je suis enthousiasmé par leur vision.“