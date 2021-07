LIFE : Nacon et sa gamme de simulations de vie

Les adeptes de simulations de vie vont être servi avec la gamme LIFE de Nacon, l'éditeur français qui dispose de l'un des plus grands portefeuilles mondiaux de jeux vidéo AA.

Avec les jeux de simulation LIFE sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, la vie d’un professionnel dans n’importe quel domaine n’aura bientôt plus aucun secret pour personne.

Train Life – A Railway Simulator, développé par Simteract : Une simulation ferroviaire. Outre la conduite de trains qui sera très précisément retranscrite, vous gérez le développement de votre entreprise, à savoir embaucher des conducteurs, acheter des locomotives, contrats à remplir et création d’un réseau à travers l’Europe

Hotel Life – A Resort Simulator, développé par RingZero Game Studio : Une simulation d’hôtellerie qui permet de vivre les coulisses de vacances paradisiaques. Les joueurs doivent s’occuper au jour le jour de la bonne tenue de leur hôtel, développer sa réputation et accompagner au mieux la clientèle, de l’accueil au check-out en passant par l’organisation de nombreuses activités quotidiennes

Chef Life – A Restaurant Simulator, développé par Cyanide Studio : Les joueurs se retrouvent à la tête d’un restaurant qu’il faut gérer dans son intégralité. De l’achat des ingrédients au dressage des assiettes, préparez les meilleurs plats tout en dirigeant vos équipes, sans oublier la décoration de la salle et le service

Surgeon Life – A Hospital Simulator, développé par RingZero Game Studio : Les joueurs sont invités à gérer une clinique privée. Outre les opérations chirurgicales à réaliser, il faut également diriger les équipes soignantes et développer sa patientèle

Architect Life – A Building Simulator, développé par SimFabric : Un simulateur qui propose de réaliser chacune des étapes de construction et de décoration de la maison de vos rêves et de ceux de vos clients. Création des plans, maitrise des coûts, embauche de la main d’œuvre… Plus qu’un simple jeu de design, vous assurez le bon déroulement du chantier pour répondre au cahier des charges

Un trailer pour la gamme LIFE

Train Life sera disponible en accès anticipé sur PC dès le 15 juillet prochain alors que Hotel Life sortira le 27 janvier 2022. Chef Life, Surgeon Life et Architect Life n’ont pas encore de date de sortie.