Life is Strange : True Colors, un nouvel opus ambitieux sans le format épisodique

Deck Nine Games est en charge du développement de Life is Strange : True Colors pour Square Enix et Dontnod Entertainment.

Nouvel épisode central de la licence Life is Strange, celui-ci se déroulera à Haven Springs, une petite ville minière aussi belle que mystérieuse nichée dans les montagnes du Colorado où réside Alex Chen (incarnée par Erika Mori), une jeune fille avoir un pouvoir surnaturel basé sur l’empathie. Il lui permet d’absorber et de manipuler les émotions intenses des autres afin de changer le destin et les vies de nombreuses personnes. Alors que son frère Game va périr dans un prétendu accident, elle va devoir accepter son pouvoir pour découvrir la vérité. Elle finira également par en apprendre plus sur les sombres secrets enfouis dans la ville.

Ryan et Steph de Life is Strange : Before the Storm seront présents dans ce titre très ambitieux qui profitera d’une amélioration graphique et technique, notamment avec de la motion capture. Alex et Chloé de Life is Strange pourraient également faire leur retour. L’exploration dans le petit monde ouverte de Life is Strange : True Colors sera soutenu par une bande-son exclusive avec de nouveaux morceaux de mxmtoon et Novo Amor ainsi que des chansons sous licence comprenant Radiohead, Phoebe Bridgers ou encore Gabrielle Aplin.

Un trailer pour Life is Strange : True Colors

Jeff Litchford, vice-président de Deck Nine Games, a déclaré : “Ce fut un tel honneur de revenir dans le monde vibrant, émouvant et marquant de Life is Strange. Nous sommes ravis de partager cette nouvelle histoire avec vous grâce à une histoire d’empathie, de connexion humaine, et de la lutte pour trouver un endroit à appeler maison. Toutes les avancées en matière de narration, de technologie de développement et de doublage de qualité supérieure que nous avons réalisées depuis Before the Storm permettront aux joueurs d’être plus que jamais immergés dans le monde fascinant de True Colors.”

Life is Strange : True Colors sera disponible le 10 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC via Steam et Windows Store ainsi que Google Stadia.

Life is Strange : Remastered Collection annoncé pour cet automne

Cette collection contiendra les éditions remastérisées de Life is Strange et Life is Strange : Before the Storm, avec des visuels et des animations améliorés. La collection sera disponible dans le cadre de l’édition ultime de Life is Strange : True Colors et en tant qu’édition autonome plus tard cette année.