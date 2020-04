L’IA de Google transforme vos photos à la manière des plus grands artistes

L'intelligence artificielle permet d'accomplir de jolies prouesses. Nous en avons des exemples tous les jours. Aujourd'hui, nouvelle démonstration avec Google. Cet algorithme transforme vos photos à la manière des plus grands artistes peintres.

Chaque artiste à son propre style. Un style unique. C’est d’ailleurs ce qui fait que l’art est unique. Cela étant dit, dans ce vaste monde, certains styles sont plus populaires que d’autres. Certains sont plus complexes, plus travaillés que d’autres. Et rares sont ceux en mesure de reproduire le style d’un autre. Google peut aujourd’hui aider en ce sens avec une nouvelle fonctionnalité introduite dans son application Arts & Culture. Explication.

Google utilise l’IA pour transformer vos photos

La fonctionnalité en question a été baptisée “Art Transfer”. Grâce à l’utilisation d’un algorithme à base d’intelligence artificielle, elle permet de transformer vos photos dans le style d’un artiste très connu. Selon le communiqué du géant de Mountain View, “Art Transfer fonctionne grâce à un modèle algorithmique créé par Google AI. Une fois votre photo et le style sélectionnés, Art Transfer ne se contente par de mélanger les deux ou d’appliquer simplement un filtre sur l’image. La fonctionnalité lance une recréation algorithmique de votre photo inspirée directement du style très particulier que vous avez choisi.”

à la manière des peintres les plus célèbres

Google met aussi en avant que tout le traitement de cette intelligence artificielle est réalisé sur votre smartphone. Aucune donnée n’est envoyée sur les serveurs de Google, aucun traitement n’y est réalisé. C’est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui cherchent à préserver au maximum leur vie privée. Cela étant dit, il se pourrait de fait que la génération de l’image prenne un certain temps, selon la puissance de votre smartphone. Ce n’est pas la première fois que l’on voit l’intelligence artificielle utilisée pour modifier des photos. Il y a quelques années, c’était l’application Prisma qui faisait parler d’elle pour ses filtres très étonnants.