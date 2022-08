L’IA de Google Search cherche désormais un consensus général pour montrer les résultats les plus dignes de confiance

Google Search améliore encore son intelligence artificielle. Celle-ci peut désormais jauger de la fiabilité d'un résultat et vous avertir si les résultats de recherche sont d'une qualité discutable.

Lorsque vous réalisez une recherche sur Google, en haut de la page de résultats, certains sont surlignés, les “extraits optimisés”. L’idée du géant américain est d’offrir une réponse rapide à votre question. Aujourd’hui, la firme de Mountain View s’assure encore davantage que cette information mise en avant est sûre et précise en utilisant son dernier modèle d’intelligence en date, le Multitask Unified Model. L’IA va désormais rechercher un consensus avant de décider de mettre telle ou telle réponse en avant.

Google Search améliore encore son intelligence artificielle

L’algorithme de Google Search va donc se charger d’aller confronter l’information sur différentes sources de qualité en ligne. L’IA est en mesure de définir s’il existe un consensus global autour de cette réponse précise, et ce, même si lesdites sources utilisent des mots ou des concepts différents pour décrire le même fait ou la même idée. Google explique que cette “technique basée sur le consensus a amélioré de manière importante la qualité et l’utilité de ces mises en avant de contenu.”

Pour certaines requêtes, cependant, afficher un contenu en le mettant ainsi en avant n’est pas la meilleure manière de fournir l’information. Pour gérer cela, Google a modifié son intelligence artificielle pour que cette mise à jour précise réduise le déclenchement de la fonctionnalité pour ce genre de requêtes de 40 %.

Celle-ci peut désormais jauger de la fiabilité d’un résultat

Google rend aussi l’outil “À propos de ce résultat” plus accessible. Il s’agit du panneau qui apparaît lorsque vous cliquez sur les trois petits points à côté d’un résultat, vous montrant les détails de la source avant même de la visiter. Bientôt, il sera disponible en huit langues supplémentaires, y compris le portugais, le français, l’italien, l’allemand, le néerlandais, l’espagnol, le japonais et l’indonésien. Davantage d’informations vont aussi être ajoutées à l’outil dès cette semaine, y compris la propagation de la publication, les avis en ligne concernant une société ou si ladite société appartient à une autre entité. Ce genre d’informations peut vous aider à décider si une source est de confiance ou non.

et vous avertir si les résultats de recherche sont d’une qualité discutable

Enfin, dans le cas où l’IA de Google détermine que les résultats d’une recherche peuvent être d’une qualité discutable, la page de résultats affichera un message informatif. “Il semblerait qu’il n’y ait pas énormément de bons résultats pour cette recherche”, vous indiquant ainsi de vérifier la source que vous consultez ou d’essayer d’affiner votre recherche. Cela devrait aider à rester alerte et à identifier d’éventuelles fausses informations lorsque vous consultez les résultats proposés.