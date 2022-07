L’IA de DeepMind a désormais catalogué toutes les protéines connues à ce jour

L'IA AlphaFold connaît désormais la structure de toutes les protéines, ce qui devrait permettre de nombreuses avancées scientifiques.

À la fin de l’année 2020, la division DeepMind d’Alphabet dévoilait son nouvel algorithme de prédiction du repliement des protéines, AlphaFold, et aidait à résoudre un dilemme scientifique qui avait fait sécher les chercheurs un demi-siècle durant. Durant la première année depuis le lancement de la bêta, un demi-million de scientifiques du monde entier ont pu accéder aux résultats du système et les ont cités dans leurs propres études plus de 4 000 fois. Aujourd’hui, DeepMind annonce augmenter encore cet accès en élargissant encore la AlphaFold Protein Structure Database (AlphaFoldDB) : celle-ci passe de 1 million à 200 millions d’entrées.

Alphabet s’est associé au European Bioinformatics Institute (EBI) de l’EMBL pour ce faire. Cela couvre toutes les protéines du royaume vivant – animaux, plantes, champignons, bactéries et autre -. Les résultats peuvent être consultés sur les sites UniProt, Ensembl et OpenTargets ou téléchargés individuellement via GitHub, “pour le protéome humain et pour les protéomes de 47 autres organismes importants dans la recherche et la santé globale”, selon le site AlphaFold.

Ce qui devrait permettre de nombreuses avancées scientifiques

“AlphaFold est une avancée singulière et historique dans les sciences de la vie qui démontre la puissance de l’intelligence artificielle”, expliquait Eric Topol, fondateur et directeur du Scripps Research Translational Institute, dans un communiqué de presse. “Déterminer la structure 3D d’une protéine prenait plusieurs mois ou années, et désormais cela ne prend que quelques secondes. AlphaFold a déjà accéléré et permis des découvertes majeures, y compris la compréhension de la structure des pores nucléaires. Et avec ces nouvelles entrées de structures qui couvrent presque l’intégralité de l’univers des protéines, nous pouvons nous attendre à ce que des mystères biologiques soient résolus tous les jours.”

AlphaFold est utilisé dans de nombreux domaines d’application, qu’il s’agisse de recherches sur la lèpre ou la maladie de Chagas, de la préservation des abeilles ou encore de la pollution plastique. DeepMind a aussi développé des intelligences artificielles pouvant faire mieux que des joueurs humains, maîtriser des jeux sans même connaître les règles au préalable ou même améliorer le trafic routier. Le cofondateur de DeepMind, Mustafa Suleyman, a quitté l’entreprise en janvier pour lancer une nouvelle société, Inflection.AI, avec le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman.