L’homme invisible : un teaser de plus avec Elisabeth Moss

L'héroïne de La Servante Écarlate incarne le premier rôle dans ce thriller qui sortira sur grand écran le 26 février.

L’Homme invisible est un roman de H. G. Wells qui fait partie de ses œuvres les plus emblématiques avec Les Premiers Hommes dans la Lune, La Guerre des mondes et La Machine à explorer le temps — un ensemble de romans explorant des concepts clés de la science-fiction : le voyage dans le temps, l’invasion d’une espèce extraterrestre, la conquête de l’espace et le fantasme humain de l’invisibilité. L’imagination de H. G. Wells a laissé une empreinte indélébile sur la littérature et la culture populaire de manière générale. L’an passé encore, deux séries différentes l’une de BBC One, l’autre de Fox/Canal+, ré-imaginaient La Guerre des mondes. Le film L’homme invisible qui sortira en salles obscures mercredi 26 février en France réinterprète à sa sauce le pouvoir de ne pas être vu.

On me voit, on me voit plus

Dans ce long-métrage réalisé par Leigh Whannell (Saw, Insidious), Elisabeth Moss (La Servante Écarlate) est l’ex-conjointe d’un brillant mais violent scientifique (Oliver Jackson-Cohen). Lorsque celui-ci met fin à ses jours et laisse une importante fortune à son ancienne compagne, elle suspecte une mort factice quand une série d’incidents mettent en danger la vie de ses proches. Elle va devoir prouver que ce qui la poursuit est… invisible.

On me voit plus, on me voit

John Carpenter s’était déjà attaqué à l’histoire de Wells en 1992 dans Les Aventures d’un homme invisible, avec Chevy Chase (Community) et Sam Neill (La Leçon de piano, Jurassic Park, Peaky Blinders), mais l’angle était tout autre, l’histoire bien moins perverse racontant comment un scientifique qui se découvre invisible à la suite d’une explosion dans un laboratoire doit fuir la CIA. Le film de Leigh Whannell est autrement plus pervers, entre le drame et le thriller. Le site Coming Soon rapporte les deux nouveaux teasers disponibles ci-dessous.