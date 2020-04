L’hélicoptère de la NASA est prêt à aller découvrir Mars

La NASA rêve de Mars, plus que jamais. La mission s'organise, les différentes technologies se mettent en place dans différents laboratoires de l'agence américaine. Aujourd'hui, c'est l'hélicoptère qui fait parler de lui. Il est fin prêt !

La NASA entre dans les dernières étapes de sa mission Mars 2020 et plus particulièrement de la préparation de son rover Perseverance pour son voyage sur la planète rouge. Celui-ci pourrait avoir lieu entre le 17 Juillet et le 15 Août, si tout se passe comme prévu. Ces derniers jours, les équipes ont assemblé la machine, testé ce qui devait l’être, remplit son réservoir de carburant. Ils ont même attaché le Mars Helicopter Scout (MHS).

L’hélicoptère de la mission Mars 2020 est prêt

Ce petit hélicoptère pesant un peu plus de un kilogramme a été attaché au rover, avec son système de livraison, pour s’assurer qu’il est prêt à voler dans le ciel martien. Cela permettra de préparer de futures missions non habitées avec des véhicules aériens. L’année dernière, l’agence spatiale américaine avait fait la démonstration que son hélicoptère spatial pouvait évoluer dans les conditions martiennes en testant avec succès le petit véhicule dans le Simulateur Spatial du Jet Propulsion Laboratory. L’équipe y avait reproduit l’atmosphère et la gravité martiennes dans la chambre à vide du laboratoire. L’hélicoptère a pu décoller à environ 5 cm du seul. La prochaine fois que l’appareil volera, ce sera sur Mars.

La prochaine fois qu’il volera, ce sera sur Mars

L’équipe Perseverance a attaché l’hélicoptère sur le rover le 6 Avril après avoir confirmé qu’il pouvait envoyer et recevoir des données ainsi qu’une charge électrique de la part du rover. En effet, c’est le rover Perseverance qui l’alimentera la première fois avant de pouvoir générer sa propre énergie via son panneau solaire lorsqu’il aura atteint le cratère Jezero. Le véhicule restera attaché au rover pendant environ deux mois et demi après l’atterrissage sur Mars. Une fois que Perseverance aura parcouru 100 mètres à partir de son point de chute initiale, l’hélicoptère débutera sa campagne de vol de 30 jours. Espérons que cette nouvelle aventure soit un succès.