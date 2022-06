LG se lance dans la recharge pour véhicules électriques en rachetant la société sud-coréenne spécialisée AppleMango.

Le futur du transport sera électrique ou ne sera pas. Il n’y a plus de doute à avoir sur ce sujet. Les différents acteurs actuels du marché, et les nouveaux entrants, se positionnent sur ce segment, avec plus ou moins de conviction. Certains géants de la tech, parfois pourtant bien loin de l’automobile dans leur activité principale comme Apple, veulent aussi leur part du gâteau. Aujourd’hui, c’est LG qui fait un pas supplémentaire sur ce marché.

LG se lance dans la recharge pour véhicules électriques

Le sud-coréen LG a décidé de se lancer sur le marché de l’automobile électrique et plus précisément sur le marché de la recharge électrique avec l’acquisition de la société sud-coréenne AppleMango, spécialisée dans les chargeurs électriques. Cette opération permettra au géant asiatique de créer des stations de recharge “avec toutes les fonctionnalités”, de l’interface utilisateur au contrôle de la recharge en temps réel. LG pourra notamment utiliser ses technologies d’écran d’extérieur “robuste à l’épreuve de l’eau et de la poussière”.

LG est une marque bien connue dans la mobilité électrique, développant des batteries, des écrans et des capteurs pour les voitures électriques. Elle s’est récemment associée à Magna International pour développer des moteurs électriques, des onduleurs et des chargeurs embarqués pour les constructeurs automobiles. Cette acquisition permettra d’aller au-delà encore, lui offrant la possibilité d’associer ses nouvelles capacités en matière de chargeur avec ses systèmes de gestion de recharge électrique actuels. Cela permettra aussi à LG de “créer une synergie” avec ses affaires de batteries électriques actuelles et ses différents produits, comme ses systèmes de stockage et de gestion de l’énergie.

en rachetant la société sud-coréenne spécialisée AppleMango

AppleMango a été créée il y a trois ans, en 2019, elle a développé des technologies propriétaires dont un chargeur rapide et très compact pour les véhicules électriques. LG travaillera aussi avec des partenaires comme GS Energy, qui gère des stations de recharge électrique, et le fournisseur IT GS Neotek, pour développer l’infrastructure nécessaire. LG a pris 60 % dans AppleMango, GS Energy a pris 34 % et GS Neotek les 6 % restants, selon TechCrunch.

LG prévoit d’installer une ligne de production de chargeur pour véhicules électriques dans son LG Digital Park en Corée du Sud d’ici à la fin de l’année 2022. L’objectif est de pouvoir répondre aux besoins d’une grande variété de clients avec des solutions de recharge personnalisées, y compris les résidences privées, les centres commerciaux et les bâtiments publics.