LG rêve de vous voir faire pousser vos plantes et légumes dans votre cuisine

Le CES 2020 ouvrira ses portes dans quelques jours mais l'on commence déjà à découvrir certains produits qui y seront présentés. C'est le cas avec cet appareil signé LG permettant de faire pousser légumes et plantes dans votre cuisine.

L’un des problèmes avec le fait de faire pousser fruits, légumes et autres plantes est que chaque variété a des besoins différents. Si vous essayez de tout faire pousser en même temps, avec les mêmes conditions de terre, d’eau, de lumière, etc, vous risquez d’avoir bien du mal à mener à bien votre potager. LG veut vous aider dans cette entreprise en dévoilant un “cultivateur” d’intérieur au CES 2020.

LG dévoile un appareil d’intérieur pour faire pousser fruits, légumes et plantes

Sans être véritablement nouveau, cet appareil a pour but de rendre le processus de culture des fruits, légumes et plantes aromatiques bien plus simple. Tout en gardant le tout à portée de main puisque l’appareil est encastrable, comme le serait un réfrigérateur ou un four. Selon LG : “en utilisant des modules adaptables, cet appareil réplique les conditions extérieures optimales en faisant correspondre précisément la température dans le compartiment avec l’heure de la journée. Des lumières LED, une circulation d’air contrôlée et une gestion de l’eau très fine permettent aux graines de se transformer rapidement en ingrédients parfaits pour de délicieuses recettes.”

Un appareil autonome et connecté, directement dans votre cuisine

Les jardiniers en devenir n’auraient alors qu’à acheter des paquets de graines prévus à cet effet, ceux-ci comprenant de l’engrais et de la tourbe. Il y aura aussi une application dédiée permettant de garder un œil où que vous soyez sur les conditions à l’intérieur de l’appareil. Celui-ci est suffisamment spacieux pour accueillir jusqu’à 24 plants. Certes, ce sera pas suffisant pour aller vendre votre production sur les marchés mais selon LG, c’est assez pour nourrir une famille de quatre. Aucun mot concernant la date de disponibilité de cet appareil ni son tarif. À en juger par sa taille et ses fonctionnalités, il ne fait aucun doute que l’engin sera vendu cher…