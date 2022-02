LG préparerait la production d’écrans OLED pour l’Apple iPad

LG se préparerait à fabriquer des dalles OLED pour l'iPad. Une amélioration qui serait significative pour la tablette d'Apple.

À ce jour, seuls deux appareils Apple utilisent des dalles OLED, il s’agit de l’iPhone et de l’Apple Watch. La firme de Cupertino a procédé à un certain nombre de changements en ce qui concerne les écrans dans d’autres de ses produits, comme avec l’iPad Pro 2021 qui a eu droit à un panneau mini LED, tout comme les MacBook Pro 14 et 16 pouces.

LG se préparerait à fabriquer des dalles OLED pour l’iPad d’Apple

Cela étant dit, si l’on en croit un récent rapport de The Elec, il semblerait que la marque à la pomme se prépare à introduire des dalles OLED dans sa gamme iPad. En effet, le rapport affirme que LG Display préparerait actuellement ses lignes de production pour fabriquer des panneaux OLED à destination d’une future génération iPad.

À l’heure actuelle, il est impossible de savoir précisément quels modèles d’iPad auront droit à l’OLED ou encore pourquoi Apple a décidé de choisir l’OLED plutôt que le mini LED comme il l’a déjà fait avec certains autres de ses produits. Ceci étant dit, quel que soit le choix d’Apple, ce sera en tous les cas une amélioration significative très appréciable par rapport aux panneaux LCD que l’on trouve dans les iPad depuis toujours.

Une amélioration qui serait significative pour la tablette d’Apple

Dans les grandes lignes, le mini LED profite des caractéristiques principales de l’OLED, comme des noirs plus profonds et une meilleure saturation des couleurs par rapport au LCD. Ce sera de fait une amélioration fort sympathique pour les iPad qui y auront droit, mais comme dit plus haut, nul ne sait à ce stade quels modèles auront droit à ces dalles OLED.

La firme de Cupertino devrait par ailleurs organiser un événement au printemps. Il y a de fortes chances que cette nouvelle génération de tablettes estampillées de la pomme y soit officialisée. Encore un peu de patience, l’événement pourrait avoir lieu au début du mois de mars. À suivre !