LG partage l’avancement des développements autour de la 6G

LG annonce avoir franchi une étape importante concernant le développement de la 6G. Ses équipes sont parvenues à diffuser un signal 6G à 100 mètres de distance.

Les smartphones 5G sont aujourd’hui de plus en plus répandus et un téléphone sans 5G fait désormais soulever quelques sourcils. Cela étant dit, la connectivité 5G est encore loin d’être un standard dans nos contrées. Certes, les réseaux 5G se déploient à vitesse grand v, mais l’infrastructure est encore loin d’être suffisante et il faudra assurément plusieurs années avant que la 5G ne soit le standard de la connectivité mobile. Cela n’empêche pas les acteurs du marché de travailler sur son successeur, la 6G. C’est le cas de LG.

LG franchit une étape importante concernant la 6G

Les travaux autour de la 6G ont démarré il y a maintenant plusieurs années et il semblerait que le choses progressent bien. C’est tout du moins ce que nous imaginons. Aujourd’hui, LG a décidé de partager quelque peu l’état de ses travaux. Selon le géant sud-coréen, une nouvelle grande étape vient d’être franchie. Les équipes de LG sont parvenues à diffuser de la 6G sur une distance record de 100 m.

Ses équipes sont parvenues à diffuser un signal à 100 mètres de distance

Oui, vous avez bien lu ! 100 mètres, seulement ! Et pour être honnête, à ce stade du développement, il ne faut pas s’attendre à davantage. Cela est dû aux fréquences THz que la 6G utilisera. Leur portée est extrêmement limitée et la perte de puissance conséquente lorsque le signal passe à travers les antennes.

Une solution évidente aux problèmes serait de construire encore davantage de tours et d’antennes mais ce n’est pas forcément possible, sans parler de la question du coût. C’est pour cette raison que LG travaille activement avec le Fraunhofer Heinrich Hertz Institute et le Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics pour mettre au point un amplificateur de puissance capable de mieux cibler et diriger les signaux sans fil comme ceux de la 6G.

Gardez bien à l’esprit que la 6G n’arrivera pas avant de nombreuses années, et d’ici là, les performances obtenues devraient être bien plus impressionnantes. Ou tout du moins est-ce ce que l’on espère. À suivre !