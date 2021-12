LG lance son moniteur DualUp, avec un ratio unique 16:18

LG officialise un nouveau moniteur. Le LG DualUp offre un ratio unique de 16:18.

La plupart des moniteurs et écrans actuellement disponibles sur le marché proposent un format paysage. Bien évidemment, et très logiquement, certains utilisateurs peuvent préférer orienter leurs écrans ne position verticale, pour mieux lire les sites web, du code ou leurs fils d’actualité, etc., mais la plupart du temps, la position horizontale est plus ou moins le standard. Certains produits, pourtant, sont pensés et conçus pour la verticale, comme c’est le cas aujourd’hui avec cette nouvelle référence chez LG.

LG officialise un nouveau moniteur

LG tente de se démarquer et de secouer un peu le marché en officialisant un tout nouveau moniteur baptisé DualUp. Celui-ci adopte un ratio tout à fait unique 16:18. Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, le résultat est un moniteur presque carré, rectangulaire dans les faits, évidemment, qui offre une diagonale de 27,6 pouces et une définition de 2 560 x 2 880 pixels.

Le LG DualUp offre un ratio unique de 16:18

Ce moniteur dispose par ailleurs d’un pied Ergo lui permettant de venir se fixer à votre bureau plutôt que de simplement reposer dessus. Selon le communiqué de LG, cette taille et ce ratio équivalent à deux écrans 21,5 pouces qui seraient disposés l’un sur l’autre. Difficile de savoir combien d’utilisateurs pourraient être intéressés pour en faire leur écran principal, mais en tant qu’écran secondaire, celui-ci permettrait d’empiler les applications les unes sur les autres plutôt que côte à côte, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise idée.

Cela étant dit, on imagine tout à fait que certains utilisateurs préfèrent avoir la flexibilité offerte par un moniteur plus traditionnelle, moniteur qu’ils peuvent orienter en position verticale ou horizontale quand ils le souhaitent, selon leurs besoins, sans être bloqués dans la position verticale. Mais tout ceci est très objectif. À l’heure actuelle, nul ne sait quel sera le tarif de ce moniteur LG DualUp. À suivre !