LG : la prochaine génération de smartphone laisse entrevoir son design

Les smartphones se suivent et se ressemblent. Beaucoup. Ils ne sont évidemment pas identiques. Chaque constructeur apporte sa touche de design. Voici aujourd'hui un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine génération de smartphones LG.

Le LG V60 est sorti tout récemment. Cela n’empêche pas LG Mobile de préparer la prochaine génération. S’il faudra bien sûr compter sur des améliorations au niveau des composants internes, le design devrait lui aussi évoluer. Aujourd’hui, grâce à plusieurs dessins révélés par la marque, nous avons un petit aperçu de ce à quoi pourrait ressembler cette prochaine génération.

LG dévoile les lignes de sa prochaine génération de smartphones

LG a décidé d’utiliser la dénomination très (trop ?) sobre de “Nouveau Design Smartphone” pour publier ces deux dessins. Ceux-ci servent essentiellement à dévoiler les lignes extérieures de la prochaine génération d’appareils de la marque. On retrouve ainsi un design très épuré, avec des modules caméra façon goutte d’eau, tant à l’avant qu’à l’arrière. Un changement important par rapport à ce que la plupart des OEM – Samsung, Huawei, Apple, Google et bien d’autres – font actuellement, à savoir un gros bloc dans le coin supérieur gauche de la face arrière. Oui, ce module caméra arrière est difficile à intégrer proprement mais certains sont très réussis. Le module circulaire du Huawei Mate 30 Pro, par exemple, est très plaisant à l’œil tandis que celui de l’iPhone 11 Pro a été grandement raillé.

Un design qui donne vraiment envie !

Toujours est-il que pour l’heure, ce module doit rester conséquent. La photographie et la vidéo étant un aspect très demandé dans les smartphones, a fortiori sur le haut de gamme, rares sont les clients prêts à sacrifier en performance sur ce segment uniquement pour gagner en design. Toujours est-il que l’esthétique générale d’un smartphone est un élément important dans la décision d’achat et LG Mobile pourrait avoir trouvé là une très bonne solution. Un autre aspect mis en avant par le fabricant, c’est “l’aspect tactile” de ce design. Avec sa surface douce et ses angles arrondis, sur les faces avant et arrière, l’appareil devrait être très agréable en main. Autrement dit, avec ces deux seuls dessins, LG réussit à donner véritablement envie d’avoir un tel smartphone dans les mains. Il conviendra cependant de voir ce que cela donne en terme de photo…