LG est le premier à annoncer l’intégration du service de cloud gaming GeForce Now dans ses TV

LG annonce l'intégration de GeForce Now dans ses TV. Une grande première qui devrait rapidement faire des émules.

LG est le premier fabricant de téléviseur à intégrer le service de cloud gaming NVIDIA GeForce Now directement dans ses téléviseurs sous webOS. Ce n’est que le début de cette aventure, nul doute que de nombreux autres fabricants lui emboîteront le pas rapidement.

Si vous n’êtes pas familier avec GeForce Now, sachez qu’il s’agit d’un service de jeu vidéo basé sur le cloud. Les jeux sont exécutés sur des serveurs distants puissants, avec de grosses capacités graphiques, notamment, et le flux vidéo et renvoyé au client, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable, d’une tablette, d’un smartphone ou, dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, un téléviseur.

Dans la mesure où les jeux sont exécutés sur le cloud NVIDIA, il n’est nul besoin d’une machine puissante et onéreuse. Vous payez un abonnement mensuel pour profiter d’une bonne expérience de jeu vidéo. Si vous avez suivi l’actualité LG ces dernières années, vous savez par ailleurs que les TV OLED de la marque sont parmi les meilleurs pour le jeu vidéo. LG a travaillé activement avec NVIDIA pour la technologie G-Sync et les joueurs du monde entier sont plus que ravis de jouer sur des TV LG OLED.

Une grande première qui devrait rapidement faire des émules

Intégrer GeForce Now permettra à LG de pénétrer encore davantage le marché du jeu vidéo. Les avantages du service de NVIDIA sont déjà nombreux – notamment le simple fait de ne pas avoir à investir dans une machine complète – et la période actuelle, avec moult pénuries de composants, n’aide clairement pas.

À noter, LG ne fournit pas de liste exhaustive des TV compatibles, mais l’application GeForce Now est déjà disponible sur le LG Content Store sur certains appareils. Plus de 35 jeux sont déjà accessibles, y compris Rocket League, Destiny 2 ou encore Marvel’s Guardians of the Galaxy et Crysis Remastered Trilogy, tous en 1080p et à 60 fps.