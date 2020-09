LG donne rendez-vous le 14 septembre pour son smartphone double écran “Wing”

Si plusieurs constructeurs misent aujourd'hui déjà beaucoup sur l'écran pliable, certains ont plutôt le pari de l'appareil double écran. C'est le cas de Microsoft. Et de LG qui dévoilera dans quelques jours son smartphone Wing.

Après plusieurs mois de rumeurs et autres fuites, il semblerait que nous soyons enfin proches de découvrir le LG Wing. Ce sera pour le 14 septembre prochain. Tandis que Samsung dispose de sa deuxième génération de Galaxy Fold et que Microsoft prépare le lancement de son Surface Duo, LG avait jusqu’à présent opté pour des smartphones pouvant profiter de deux écrans mais uniquement via l’ajout d’une coque de protection intégrant ce deuxième écran. Cela va bientôt changer.

LG dévoilera son smartphone Wing le 14 septembre

Comme vous pouvez le voir dans le teaser vidéo ci-dessous publié dans la nuit, le prochain appareil de la marque sera un produit bien différant, avec un écran qui peut pivoter. En mai dernier, des rumeurs évoquaient déjà une forme en T pour un appareil LG à venir, avec une extension horizontale sur le dessus. Une vidéo publiée la semaine dernière montrait quant à elle le tout en action, avec des éléments qui pouvaient pivoter à 90°.

LG affirme que cet appareil sera le premier de son Explorer Project, un projet qui “inclura des appareils offrant des expériences uniques et des cas d’utilisation encore non explorés”. Les smartphones comme le Velvet représentent quant à eux des produits plus passe-partout dans sa gamme Universal. Une chose est sûre, LG veut marquer les esprits, quelle que soit la gamme, finalement, avec des produits marquants et pour le moins atypiques.

Un smartphone double écran très étonnant

Comme souvent avec les teasers, celui-ci ne montre pas vraiment le Wing en pleine action mais LG a déjà annoncé Rave, Ficto, Tubi et Naver comme autant de partenaires sur ce projet. Le processeur, quant à lui, sera une puce Qualcomm. Tubi est un nom que l’on connait comme service de streaming vidéo gratuit financé par la publicité. Naver, géant de la recherche sud-coréen – propriétaire du service de messagerie instantanée Line -, travaillerait quant à lui sur un navigateur web double-écran personnalisé.

Tous les détails de cet Explorer Project et du smartphone LG Wing devraient en tous les cas être dévoilés le 14 septembre à partir de 16h (heure française).