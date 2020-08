Pour se protéger et protéger les autres du Covid-19, l'un des moyens les plus efficaces aujourd'hui reste de porter le masque dès lors que l'on est amené à côtoyer des gens. Il en existe différentes variétés, certains sont même très technologiques.

De nombreux gouvernements et autorités de santé dans le monde encouragent, ou obligent, les citoyens à porter un masque lorsqu’ils sont en public. Une mesure qui permet d’éviter la propagation du Covid-19 et qui devra être observée jusqu’à ce qu’un traitement ou un vaccin ne soit découvert. Porter un masque permet de limiter la propagation, de vous protéger vous mais aussi et surtout de protéger les autres au cas où vous seriez infecté(e)… LG dévoile une version améliorée du masque.

LG dévoile un masque avec batterie et ventilateurs intégrés

Cela étant dit, porter un masque peut être assez inconfortable, a fortiori sur une longue période, dans la mesure où l’on peut avoir l’impression d’avoir du mal à respirer. Sans parler de la chaleur qu’il peut vite faire sous le masque. LG pense avoir trouvé la réponse à ce problème avec son masque LG PuriCare. Il s’agit d’un masque doté d’une batterie permettant d’alimenter en énergie des ventilateurs intégrés.

Avec système de purification d’air et aide à la respiration

Selon le communiqué de la marque : “grâce aux dernières avancées de LG en matière de purification d’air, les filtres remplaçables haute performance permettent au PuriCare Wearable de fournir une arrivée et une sortie d’air frais et propre. Avec ses deux ventilateurs et son Capteur Respiratoire breveté, le purificateur d’air à porter sur soi de LG permet aux utilisateurs d’aspirer de l’air propre et filtré tandis que le Capteur Respiratoire détecte les cycles et le volume de la respiration pour ajuster les deux ventilateurs selon les trois vitesses disponibles. Les ventilateurs augmentent leur vitesse automatiquement pour faciliter la prise d’air et la réduisent pour réduire la résistance lors de l’expiration pour rendre le processus plus difficile.”

Le masque de LG utilise des filtres qui peuvent être changés au besoin et l’application mobile dédiée permet d’être notifié lorsque le système estime qu’il est temps de le faire. LG ne précise pas le tarif de ce masque mais leur lancement devrait être effectué dans le courant du dernier trimestre 2020 dans certains marchés. Nul ne sait si la France en fait partie.