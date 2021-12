LG dévoile son premier ordinateur portable pour le jeu vidéo, le UltraGear 17G90Q

LG dévoile son premier ordinateur portable gaming, le UltraGear 17G90Q, avec NVIDIA RTX 3080 et processeur Intel 11ᵉ génération.

LG est une marque plutôt connue pour ses ordinateurs portables dédiés à la productivité, notamment via son très léger Gram 17. On ne pense pas nécessairement à la marque en ce qui concerne les modèles pour le gaming. Aujourd’hui, l’entreprise officialise une machine qu’elle qualifie elle-même de “premier portable gaming”, avec des spécifications résolument haut de gamme. Le LG UltraGear 17G90Q, 17 pouces, embarque un processeur Intel Tiger Lake H, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

Ce LG UltraGear 17G90Q dispose par ailleurs d’une dalle IPS 1080p à 300 Hz et devrait offrir une autonomie assez intéressante pour le jeu vidéo ou la création de contenu grâce à sa batterie de 93 Wh. La connectique est, quant à elle, bien fournie, avec de nombreux ports, dont 4 ports USB Gen 3×2 (Type C) avec Thunderbolt 4, un autre USB-C 3.2 2×1, deux USB 3.2 Gen 2×1, un port HDMI, un port microSD, une prise jack et un port RJ45. La machine intègre par ailleurs un capteur d’empreinte digitale dans son bouton d’alimentation ainsi qu’une webcam 1080p.

Concernant son aspect extérieur, le LG UltraGear 17G90Q profite d’un châssis en aluminium faisant la part belle au gris et au violet, pour 21,4 mm d’épaisseur – ce qui est assez mince pour un ordinateur portable gaming de 17 pouces – et 2,64 kg sur la balance – assez léger, mais en deçà de ce que propose le MSI GS76 Stealth de 17 pouces, 2,45 kg avec une plus grosse batterie -.

LG n’a pas communiqué les tarifs officiels de la bête, mais cette machine pourrait être une bonne option pour celles et ceux qui apprécient la marque LG et son style discret. Le LG UltraGear 17G90Q devrait arriver aux États-Unis et en Corée du Sud au début de l’année 2022. LG dévoilera davantage de détails durant le CES 2022 qui ouvrira ses portes le 4 janvier 2022.