LG dévoile ses nouveaux TV OLED evo 2022. Des améliorations sur tous les points.

L’un des aspects les plus excitants du CES, c’est que nous avons droit à pléthore de nouvelles technologies d’affichage et d’améliorations sur celles qui existaient déjà. Dans la mesure où les écrans sont utilisés dans nos vies quotidiennes, que ce soit dans les ordinateurs, les moniteurs, les smartphones, les tablettes ou les téléviseurs, il est toujours intéressant de voir ce que les fabricants ont mis au point. Aujourd’hui, LG dévoile ses nouveaux TV OLED evo 2022.

LG vient donc de dévoiler ses nouveaux modèles de TV OLED evo qui constitueront ses gammes G2 et C2. La gamme G2 sera déclinée en diverses tailles, il est aujourd’hui question de 55, 65, 77, 83 et 97 pouces. La série C2, quant à elle, sera proposée en 55, 65, 77 et 83 pouces. Bien que les G2 continueront d’utiliser le même châssis que celui de leur prédécesseur, LG utilise une nouvelle fibre composite pour la gamme C2, ce qui la rend 50 % plus légère que les générations précédentes.

Les TV G2 et C2 auront aussi droit à une amélioration de leur technologie de son. Ainsi, au lieu d’être “seulement” compatible avec les systèmes 5.1.2 comme les modèles précédents, ils seront compatibles 7.1.2. Et ils disposeront par ailleurs d’un certain nombre de ports HDMI 2.1.

Des améliorations sur tous les points

En ce qui concerne le logiciel, LG utilisera son Alpha 9 Gen 5 Processor 4K. Selon la marque, ce nouveau logiciel utilisera le deep learning pour améliorer les performances en upscaling, tout en donnant aux images que vous voyez à l’écran davantage de qualités en trois dimensions pour mieux séparer les éléments du premier plan de ceux de l’arrière-plan.

Ce nouveau processeur sera aussi bénéfique au son grâce à AI Sound Pro, qui devrait aider à fournir un audio plus “réaliste”. L’entreprise n’a pour l’heure fait aucune mention des tarifs de ses nouveaux TV OLED evo 2022, mais il y a fort à parier que la facture sera salée.