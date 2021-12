LG dévoile deux nouveaux moniteurs UltraFine OLED 4K

LG dévoile deux nouveaux moniteurs UltraFine, tous deux disposant d'une dalle OLED et offrant une résolution 4K.

Il y a quelques années, après avoir travaillé avec Apple, LG dévoilait une nouvelle gamme de moniteurs baptisée UltraFine. Pour celles et ceux qui aiment cette gamme d’écrans UltraFine et qui voudraient aujourd’hui quelque chose de plus récent, sachez que la marque vient de dévoiler deux nouveaux moniteurs LG UltraFine, en deux diagonales, 27 et 32 pouces, tous deux offrant une résolution 4K et disposant d’une dalle OLED.

Ces deux écrans sont extrêmement similaires l’un et l’autre. Tous deux partagent, comme écrit plus haut, la même résolution et la même technologie d’écran. Ces deux moniteurs affichent aussi un ratio de contraste de 1 000 000:1. Ils disposent par ailleurs de capteurs pour une auto-calibration, d’un capot qui peut être détaché, d’un temps de réponse de 1 ms et d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Autrement dit, rien de vraiment folichon par rapport aux standards d’aujourd’hui.

Ces deux nouveaux écrans LG UltraFine ont aussi des ports USB avec une puissance de sortie de 90 W. Autrement dit, cela permettrait de recharger votre ordinateur portable en le branchant à l’écran, avec un seul et unique câble, parfait pour les possesseurs de MacBook Air ou Pro qui aiment les configurations assez minimalistes et souhaitent limiter les câbles. Il y a par ailleurs quatre ports USB supplémentaires, deux entrées DisplayPort et un port HDMI.

Bien que les tarifs de ces écrans n’aient pas encore été communiqués officiellement, si l’on se base sur les modèles précédents, il faudrait s’attendre à un modèle 32 pouces aux alentours de 4 000 $ et un modèle 27 pouces aux alentours de 2 000 $, au minimum. Un positionnement tarifaire plutôt haut de gamme donc, qui les réservera aux bourses les plus pleines. Attendons l’officialisation des tarifs pour en être certain. Et d’ici là, patience.