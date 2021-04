LG confirme la fermeture de sa division dédiée au mobile

C'est une nouvelle page de l'histoire de l'industrie du mobile qui se tourne. Le constructeur LG annonce aujourd'hui officiellement la fermeture de sa division dédiée au mobile.

Les rapports en provenance de Corée étaient donc justes, LG ferme sa division dédiée au mobile. Avec des pertes qui ne cessent d’augmenter, et des milliards de dollars dépensés sur des appareils pour le moins originaux, le géant de l’électronique jette officiellement l’éponge dans sa lutte pour faire survivre sa division mobile. Dans un communiqué, l’entreprise explique : “LG va continuer d’utiliser son expertise dans le mobile et développer des technologies liées à la mobilité comme la 6G pour aider à renforcer encore sa compétitivité dans d’autres domaines clef.”

LG ferme officiellement sa division mobile

Pour l’heure, LG explique que ses stocks seront écoulés jusqu’à épuisement et que les appareils existants continueront d’être pris en charge en service après-vente et de recevoir des mises à jour logicielles “pendant une période qui variera selon les pays”. La marque prévoit d’achever totalement la fermeture de sa division mobile d’ici la fin du mois de juillet, bien que certains smartphones LG continueront d’être vendus après cette date.

Une nouvelle page se tourne

Malgré la volonté du PDG de se refaire en 2021, les LG Velvet et Wing ont échoué à attirer suffisamment l’attention du grand public. L’attrait des téléphones avec deux écrans (et la promesse des écrans enroulables) n’a pas été suffisant pour convaincre le public de délaisser Apple et Samsung. Et les OnePlus et autres Xiaomi ont continué de grignoter sa part de marché.

En décembre, le géant coréen de l’électronique procédait déjà à quelques ajustements de la dernière chance. Avec une part de marché globale descendue à seulement 1,7 %, LG prenait la décision de faire fabriquer les designs de ses appareils entrée et moyen de gamme par des tierces parties. Quelques mois auparavant, la marque avait tenté de pénétrer le marché de la 5G abordable avec le K92 à 400 $.

“Le départ de la marque LG du paysage du mobile peut être perturbant pour certains mais nous sommes dans une industrie où pivoter et faire ce qui est le mieux pour les employés et les actionnaires est aussi extrêmement important”, déclarait à Engadget Ken Hong, directeur des communications internes mondiales. “Comme d’autres marques de téléphones très appréciées l’ont déjà montré avant nous, c’est un jeu de chiffres, pas un concours de popularité.”

Clairement, LG n’était pas prêt à abandonner ses ambitions concernant le smartphone sans se battre. Le mois dernier, le journal coréen Dong-A Ilbo rapportait que le géant était en discussion pour vendre cette division à Volkswagen AG et Vingroup JSC mais cela n’a pas abouti. Selon Nikkei Asia, l’incapacité de LG à faire ce qu’il fallait fut notamment due aux semi-conducteurs. En effet, contrairement à son concurrent Samsung, LG ne fabrique pas ses puces et un approvisionnement limité a causé des difficultés de stock de composants pour de futurs appareils mobiles…