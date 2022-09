LG amène les NFT dans ses TV LED et OLED

LG intègre un marketplace NFT sur ses téléviseurs. LG Art Lab pourrait plaire à certains utilisateurs.

Dans sa longue histoire, LG n’a jamais été le dernier à suivre une tendance, quelle qu’elle soit, même les plus étranges, si l’on peut dire. Il ne devrait donc pas être étonnant d’apprendre que le géant de l’électronique sud-coréen se mette aujourd’hui aux NFT. À compter d’aujourd’hui, si vous vivez aux États-Unis et que vous avez un téléviseur fonctionnant sous webOS 5.0 ou plus récent, vous avez accès à la nouvelle plateforme LG Art Lab de l’entreprise.

LG intègre un marketplace NFT sur ses téléviseurs

LG Art Lab est un marketplace permettant d’acheter et de vendre des jetons non fongibles (NFT) directement depuis l’écran d’accueil de votre téléviseur. Il repose sur le réseau Hedera et utilise le nouveau wallet mobile Wallypto de LG pour stocker les actifs numériques. Il y a même une fonctionnalité de compte à rebours qui vous rappellera quand un drop NFT a lieu.

Le timing de l’ajout de cette fonctionnalité, par contre, est assez curieux, et c’est le moins que l’on puisse dire. À en juger par les volumes de trading sur OpenSea, la plus grande plateforme d’échange de NFT à ce jour, le grand public semble avoir perdu l’intérêt pour ces jetons non fongibles. Le 28 août, le marketplace n’a enregistré “que” pour 5 millions de dollars de transactions NFT, soit une chute de 99 % par rapport à son record de 405,75 millions de dollars il y a quelques mois seulement, le 1er mai 2022 pour être précis.

LG Art Lab pourrait plaire à certains utilisateurs

Sur cette même période de temps, le prix plancher de certaines des collections NFT les plus en vue a, lui aussi, énormément diminué. Au début du mois de mai, un jeton Bored Ape Yacht Club vous aurait assuré au minimum 153,7 Eth (ou environ 438 000 € à cette époque). Le 28 août, vous pouviez en acheter un pour “seulement” 73 Eth (soit un peu plus de 106 000 €).

Bien sûr, on parle aujourd’hui de LG. Cette même entreprise qui nous a proposé des téléphones comme le Wing et le V10 et qui a su rester sur le marché du mobile pendant bien plus longtemps que n’importe quel analyste aurait pu le croire. Difficile cependant de savoir combien de temps la marque entendre poursuivre sur la voie du NFT, mais il y a probablement un possesseur de LG C2 ici ou là intéressé par la simple possibilité d’afficher ses Bored Apes sur son TV OLED tout neuf.